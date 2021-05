Velič: V strane Za ľudí ide o vnútrostranícky boj o moc

VIDEO: Dušan Velič o rozkole v strane Za ľudí.

Člen predsedníctva Dušan Velič, ktorý je štátnym tajomníkom na Remišovej ministerstve, tvrdí, že okrem diskusie nevidí inú cestu z problémov von.

„Naša strana sa nepotrebuje hádať. Klesajú nám preferencie, chceme reštartovať stranu," povedal Velič pre Pravdu. Ešte dúfa, že sa podarí boj o predsednícku stoličku vyriešiť vnútri strany. Remišová je podľa neho zvolená na štyri roky a ďalší snem, kde mala strana v pláne prehodnotiť, kde sú ich slabé a silné stránky, by sa mal podľa neho konať až o rok.

„Vydržme dovtedy. Verím, že toto nie je náš zánik," myslí si Velič. Strana bola podľa neho v dobrom i zlom budovaná Andrejom Kiskom. Postavil okolo seba osobnosti, ktoré však nedosiahli politické ciele a teraz sa medzi sebou hádajú.

Je presvedčený, že strana potrebuje jedného lídra a verí, že Remišová ním aj je. „Ak máme dvoch kandidátov, tak to nikdy nebude oslava nás všetkých. Vyhrať môže len jeden, a druhý sa bude hnevať. Takéto rozbroje sú pre malé a mladé strany zničujúce," mieni Velič. Podľa neho Remišová prináša do strany pokoj.

Personálne spory v strane Za ľudí však trvajú už takmer rok. Remišová vyhlasuje, že ak by mal byť mimoriadny snem, nech je spoločný kandidát na šéfa strany a tvrdí, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková s tým nesúhlasí. O situácii v strane sa rokuje v podstate denne.

Kým Remišová a jej krídlo hovoria o Kolíkovej krídle, samotná Kolíková to odmieta. Za vrchol možno považovať stretnutie bratislavskej organizácie strany, ktoré vraj malo byť zvolané čudným spôsobom. Pozvaná mala byť iba časť vedenia a snahou bolo odhlasovať konanie mimoriadneho snemu. Výsledkom bolo obvinenie Kolíkovej, že bratislavské stretnutie bolo pod jej taktovkou.

„Sama patrím do bratislavskej organizácie strany a tiež som nebola pozvaná na dané predsedníctvo a ani mi nebolo umožnené na ňom hlasovať. Takáto bola vždy doteraz prax. Vyrozumela som, že na danom predsedníctve bola vznesená pripomienka, že naň mali byť z titulu funkcií prizvaní aj iní. Ale rovnako som vyrozumela, že predseda tohto krajského predsedníctva informoval členov predsedníctva, že je pripravený to riešiť na veľkom predsedníctve strany, prípadne je pripravený zvolať nové predsedníctvo aj k danej otázke alebo sa obrátiť aj na rozhodcovskú komisiu. Osobne si však myslím, že tu sa teraz netreba sporiť, koľko krajských snemov vyjadrilo aký názor. Podľa mňa je dôležité a aj najlepšie pre stranu, ak sa na predsedníctve dohodneme. To si myslím, že je úplne kľúčové. Predsedníctvo môže a aj by malo brať do úvahy všetko, čo sa udialo. Každý člen predsedníctva sa k tomu nejako postaví. A s ohľadom na všetko, čo v strane prebehlo aj prebieha, by som bola rada, keby bol normálny snem strany a na tom sneme sme urobili riadnu legitimitu súčasnému alebo novému vedeniu. Už akokoľvek. Ale mal by byť podľa mňa snem, pretože to prospeje stabilite a jednote v rámci strany," reagovala Kolíková pre Pravdu.

Už viackrát sa pritom vyjadrila, že v strane nie je „jej“ krídlo. Ani oficiálne nepotvrdila, že má záujem o líderstvo strany.