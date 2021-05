Kolíková: Spochybňovanie práce polície je nebezpečné

Kolíková zdôraznila, že na prípadné trestné konania a stíhania sú tu orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Kompetentné orgány majú podľa nej na konania aj dohliadať. „Majú na to veľmi silné oprávnenia v rámci trestného stíhania,“ poznamenala a poukázala aj na to, že sú tu súdy.

Na aktuálne podozrenia by mali podľa nej kompetentné orgány nazerať aj z pohľadu dôkazov. „Toto je hra s informáciami, ktoré sú naozaj spravodajské,“ poznamenala. Ozrejmila, že spravodajské informácie len hovoria, či je nejaké podozrenie, že sa niečo deje, ale nie všetko je pravdivé. Dodala, že ani na stretnutí v SIS neboli predostreté konkrétne dôkazy, nevidela fotky ani odposluchy. Ako advokát by podľa vlastných slov musela tieto dôkazy vidieť. „O tom je vlastne aj celé trestné konanie, že sa preukazuje vina,“ dodala.

„To, o čom sa rozprávame je, do akej miery je spochybňovaná práca polície,“ podotkla s tým, že sa spochybňujú živé veci. Pripustila, že pri závažných veciach, ako je korupcia či zločinecké skupiny, je vždy záujem niekoho o istú manipuláciu. Ten by mohol mať podľa nej každý, kto by mohol byť ešte obvinený. Zdôraznila však, že systém funguje a ak došlo k manipulácii a zneužitiu právomocí, tak sa to musí vyšetriť.

Ako jediný problém stretnutia špičiek štátu v SIS vníma, že to nie štandardné. Poukázala na to, že je tu aj bezpečnostná rada štátu. „To, čo nie je štandardné, nedeje sa pravidelne, neznamená, že je nezákonné,“ zdôraznila. Považuje ale za legitímne, keď sa takto zišli ľudia, ktorí dostávajú spravodajské informácie v rovnakom rozsahu.

V tejto súvislosti sa zastala aj inštitútu tzv. kajúcnikov. Ak by tento nebol, práve závažné veci pri organizovanej skupine alebo zločineckej skupine by sa len ťažko vyšetrovali. „To sú vážne trestné činy, ktoré sú organizované až na úroveň zločineckých skupín. Nie je na mieste spochybňovať spolupracujúceho obvineného, lebo nám napomáha odhaľovať trestnú činnosť,“ povedala.