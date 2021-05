Strana Za ľudí nevie prekonať krízu

V diskusnej relácii TA3 za dobrého kandidáta na lídra strany označila aj Juraja Šeligu. Ten bol donedávna podpredsedom Národnej rady, ale po škandále, keď bol v čase zákazu vychádzania v krčme, z vedenia parlamentu odstúpil.

Kolíková ďalej povedala, že je potrebné si zadefinovať, ako chce strana ďalej fungovať. Keď sa rozhodne o sneme, mali by svoje vízie o budúcnosti strany predložiť aj ďalší potenciálni kandidáti. „S nikým som sa nerozprávala o tom, kto všetko by mal kandidovať, ak sa rozhodne o sneme,“ vysvetlila. „V strane je určitá dynamika,“ charakterizovala isté vrenie vo vnútri strany Za ľudí Kolíková. Dodala, že časť predsedníctva chce, aby došlo k prehodnoteniu vedenia.

Stranou, ktorú založil exprezident Andrej Kiska, už niekoľko týždňov lomcujú vášne. Problémy sa dostali na povrch v čase, keď parlament 10. mája hlasoval o vyslovenie dôvery ministerke spravodlivosti Kolíkovej.

V súčasnosti sa ani v predsedníctve nevedia dohodnúť, či sa má konať snem, z ktorého by mohol vyjsť nový líder strany. Súčasná predsedníčka Veronika Remišová hovorí o boji dvoch krídel – krídle Remišovej a krídle Kolíkovej.

Na Kolíkovej slová, že časť poslancov a predsedníctva strany je za zvolanie snemu, sa ohradila časť samotného predsedníctva. „Považujeme za nekorektné a zavádzajúce tvrdia, že väčšina predsedníctva strany, a aj jej členov chce, aby došlo k prehodnoteniu toho, ako sa strana postavila k vládnej kríze. Považujeme za absurdné, že práve toto je podľa Márie Kolíkovej hlavný dôvod na zvolanie mimoriadneho snemu a výmenu súčasnej predsedníčky Veroniky Remišovej,“ reagovali poslankyne a podpredsedníčky strany Viera Leščáková a Miriam Šuteková spolu so štátnym tajomníkom ministerstva investícií a členom predsedníctva Dušanom Veličom. Tvrdia, že väčšina predsedníctva a veľká časť členov bola s riešením marcovej vládnej krízy spokojná. Potvrdzovať to má aj prieskum medzi členmi. Podľa nich Kolíková a jej krídlo porušujú stanovy strany.

VIDEO: Šeligu rozčúlilo, keď Lehotského parlament nezvolil do funkcie.

Dôsledkom nestabilnej situácie vo vnútri strany môže byť aj nezvolenie Tomáša Lehotského za podpredsedu parlamentu. Len jeden hlas chýbal, aby sa ním stal. No v tajnom hlasovaní nedostal viac koaličných hlasov. Podľa Šeligu bude voľba podpredsedu Národnej rady prvým bodom júnovej schôdze. Ak by sa opäť nepodarilo zvoliť zástupcu strany Za ľudí do vedenia parlamentu, môže sa podľa Kolíkovej stať, že poslanci nebudú hlasovať za zákony, kým nebude Lehotský zvolený do vedenia Národnej rady.

Strana Za ľudí ma sedem podpredsedov a celkovo 21 členov predsedníctva. Remišová je líderkou strany od augusta minulého roka.