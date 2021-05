Tatry sú skoro prázdne, turistom nepraje ani počasie

VIDEO: Prázdne Tatry.

V Tatranskej Lomnici, kde sme boli túto sobotu, nebol problém ani zaparkovať a ani si sadnúť do záhradiek zriadených pred reštauráciami. Počasie síce nebolo ideálne, ale kto mal chuť, výlet v našich horách si mohol pokojne užiť.

„Prišli sme vlakom, aj keď cesta bola kvôli respirátorom dosť náročná. Už to pre nás v meste bolo neúnosné. Vedeli sme, že vo vnútri sa nikde nenajeme, tak sme si vzali čaj do termosky a rezne v chlebe,“ hovorí staršia pani, ktorú sme stretli na stanici v Tatranskej Lomnici s manželom. Prišli z Prešova a hoci vysokohorskej turistike veľmi neholdujú, na prechádzku po Lomnici sa tešili.

Lyžovať sa už v okolí nedá, ale lanovka na Skalnaté pleso je v premávke. Pod stanicou lanovky sme stretli ďalší manželský pár s 10-ročným synom. „Prišli sme z Popradu a chodíme do Tatier pravidelne. Nevieme sa dočkať, kedy už skončí uzávera, aby sme si mohli vyjsť na túru. Ale napriek počasiu, si to tu užívame. Nechodí sem teraz veľa ľudí a je tu veľmi príjemne,“ hovorí otec Juraj a dodáva, že hoci mu aplikácia o počasí ukazovala takmer stopercentne dážď, vedel, že to tak nebude.

Ani na Skalnatom plese nebolo veľa ľudí. Terasa reštaurácie bola otvorená, ale keďže padal zľadovatený dážď, sadnúť si veľmi nebolo kde. V permanencii boli iba tri stoly pod roztiahnutými slnečníkmi. Ostatné boli mokré. Návštevníci prichádzali väčšinou lanovkou, ale stretli sme aj turistov, ktorí si to vyšliapali peši. „Bola to krásna túra, fakt sme nikoho po ceste nestretli. Užívame si to ticho, ktoré už onedlho skončí. Som rád, že sa už opatrenia zmierňujú, ale zase Tatry zaplavia aj „kvázi“ turisti v teniskách a počasie je tu nevyspytateľné,“ konštatuje Milan. Za pravdu mu dalo aj slniečko, ktoré sa spoza hustej hmly aspoň na chvíľku predralo.

Pri stanici lanovky v Tatranskej Lomnici sú už aj predajné stánky. „Otvorili sme, ako vidíte, máme v ponuke teplé ponožky, čiapky, šály, ale aj hračky pre deti. Som tu najmä kvôli tomu, že ma už nebavilo sedieť doma. O tržbe však hovoriť nemôžem…,“ posťažoval sa jeden zo stánkarov. Budúci týždeň už bude v Tatrách viac ľudí. Protipandemické opatrenia sa zjemňujú aj v okrese Poprad. Ak však nutne nepotrebujete ísť na túru, prechádzku či už z Tatranskej Lomnice, Smokovcov či Hrebienka si určite užijete.