Prvý júnový týždeň zmení počasie na nepoznanie. Je leto za rohom?

Letné dni v máji chýbali

Máj priniesol veľmi málo letných dní, teda takých, keď sa ortuť teplomera vyšplhala na +25 stupňov. Takéto čísla zaznamenali len 1., 10., 11., 12., 25. a 27. mája. Napríklad Vysoká nad Uhom hlásila v utorok presných +25 stupňov. Tesné prekročenie tejto hranice namerali v Somotore, kde vo štvrtok dosiahla maximálna teplota +25,4 stupňa. Nie je náhoda, že ide o oblasti na východe Slovenska. Tento mesiac je tam totiž o niečo menej chladný ako v iných lokalitách.

„Súvisí to s tým, že teplejší vzduch prúdi do juhovýchodných častí Európy, čo platí aj o našom území,“ hovorí klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško.

Zároveň však upozorňuje, že až o taký výrazný rozdiel nejde. Na porovnanie spomenul, že v Kuchyni na letisku, kde je jedna z našich najzápadnejších meteorologických staníc, dosiahla priemerná teplota za prvých dvadsaťsedem májových dní +13,2, pričom v Košiciach to bolo +13,9 stupňa.

„Zaujímavé je, že väčšinou zaznamenávajú teplejšie hodnoty stanice na západe a teraz je to naopak,“ podotkol klimatológ. Stále sa objavoval aj prízemný mráz. Najkritickejšie to bolo v stredu, keď sa vyskytol aj v nížinách. Dudince mali v to ráno –2,2, Piešťany –2,1 a Topoľčany –1,6 stupňa. Sliač hlásil –1,1 a bratislavské letisko –0,3 stupňa. V rovnaký deň zaznamenali aj minimálne denné teploty, pričom niekde padali rekordy. Na Myjave mali len +1 stupeň, čo je najnižšia hodnota pre 26. máj od roku 1961. Jaslovské Bohunice namerali v stredu +2,7, Nitra +2,9, Slovenský Grob a Kráľová pri Senci +3,6, bratislavské letisko +3,4 stupňa.

V týchto prípadoch došlo k prekonaniu rekordov najmä z roku 1991. V Hurbanove, o ktorom sú v databáze informácie od roku 1901, klesla teplota na +3,7 stupňa, čo je tam druhá najnižšia hodnota pre tento deň. Chladnejšie tam bolo za ostatných 120 rokov len v roku 1960, keď tam mali +3,5 stupňa.