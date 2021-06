Potraty sú opäť v parlamente. Znova od Čepčeka

Poslanec Martin Čepček (OĽaNO) opäť podal do Národnej rady návrh zákona, ktorým sprísňuje interrupcie. Svoj pokus o sťaženie prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva zopakoval po siedmich mesiacoch.

Umelé ukončenie tehotenstva podľa jeho návrhu možno vykonať iba vtedy, ak „nie je možné inak zachrániť život matky“, prípadne „nie je možné inak zabrániť trvalému a vážnemu poškodeniu zdravia matky“, alebo ak je dieťaťu diagnostikované ťažké poškodenie zdravia a tehotenstvo nepresiahlo dĺžku 24 týždňov, prípadne ak žena otehotnela „následkom spáchania trestného činu a trvanie tehotenstva nepresahuje 12 týždňov“.

Dôvody potratu musia podľa Čepčekovho návrhu potvrdiť nezávislé lekárske správy minimálne dvoch lekárov. Ak by išlo o tehotenstvo v následku spáchaného trestného činu, musí sa vyjadriť prokurátor. Ten by mal potvrdiť dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu. No a navrhuje, aby na Slovensku nemohli robiť lekári potraty cudzinkám, ktoré nemajú trvalý pobyt v krajine.

Čepček tvrdí, že návrhom chráni nenarodené deti a ich matky „pred bezdôvodnými umelými potratmi“. Odvoláva sa pritom na väčšinu spoločnosti, ktorá vraj neschvaľuje, „aby bol zákonom povolený bezdôvodný umelý potrat“.

Poslanec však ide ešte ďalej. „Medzi bežne šírené mediálne hoaxy patrí aj ten, že pri vzniku človeka ide iba o ,zhluk buniek'… Heslo: ,Moje telo, moja voľba' na ospravedlnenie práva zabiť nenarodené dieťa je vedecky prekonané, presnejšie by znelo skôr heslo: ,Naše telá, moja voľba',“ píše Čepček v oficiálnom zdôvodnení.

Tvrdí, že denne sa takto stratí dvadsiatka ľudských životov a žiada, aby sa jeho návrh zákona stal účinným dňom vyhlásenia.

Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2019 (čo sú v súčasnosti najaktuálnejšie údaje) bolo v zdravotníckych zariadeniach zaznamenaných celkovo 15 106 potratov, z toho potraty žien bez trvalého bydliska tvorili 1 346 prípadov. Išlo o umelé prerušenia, spontánne potraty, mimomaternicové tehotenstvá, prípadne potraty z iných príčin. Umelých prerušení tehotenstiev v roku 2019 zaznamenali 5 824, v roku 2018 ich bolo 6 024