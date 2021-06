Bude sa plat učiteľa líšiť podľa regiónov? Heger to naznačil

Riaditeľka školy v Javorovej aleji v Chorvátskom Grobe Silvia Hikkerová hovorí, že škola stále bojuje s nedostatkom učiteľov, najmä na prvom stupni. Podobné je to aj na iných školách.

Podľa Hegera by jedna zložka učiteľského platu reagovala aj na náklady na život v konkrétnom regióne. „Chceme ním pritiahnuť učiteľov aj do regiónov, kde je ich náročnejšie zaplatiť,“ povedal Heger.

Toto by mohlo pomôcť aj školám v Bratislavskom kraji, ktoré majú problém s nedostatkom učiteľov.

VIDEO: Heger blahoželá deťom k ich medzinárodnému dňu.

Premiér avizoval, že by sa mala rozšíriť sieť materských škôl, budovať školská infraštruktúra či viac rozšíriť digitalizácia. Do školstva majú smerovať investície z Plánu obnovy a odolnosti aj na zrealizovanie kurikulárnej reformy. „Ide nám o to, aby deti vedeli kriticky myslieť, aby sa v školách učili to, čo potrebujú, keď prídu na pracovný trh, a nemuseli absolvovať rôzne rekvalifikačné kurzy,“ povedal Heger. Skonštatoval, že chce, aby si mladí ľudia našli prácu, ktorá ich bude baviť a bude mať aj pridanú hodnotu pre spoločnosť.