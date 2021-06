Lehotský už nie je kandidátom strany Za ľudí na funkciu podpredsedu parlamentu

K stiahnutiu nominácie došlo po viacerých nezhodách v strane a po tom, ako skupina okolo ministerky spravodlivosti a podpredsedníčky strany Za ľudí Márie Kolíkovej vyslovila nedôveru Remišovej. Lehotský hovorí o pokračujúcich čistkách v strane. Tvrdí, že o stiahnutí nominácie dopredu nevedel. Pýta sa, či o tom rozhodla Remišová sama alebo to schválili podpredsedovia strany.

Po utorkovom predsedníctve niektorí členovia vytvorili v strane frakciu, do ktorej patrí aj Lehotský. Frakcia v strane podľa Remišovej znamená v politickej histórii štiepenie strany. „Nemá zmysel niekoho, kto odchádza, nominovať za podpredsedu parlamentu,“ poznamenala Remišová s tým, že ak je niekto na odchode a rozbíja stranu, nemôže byť nominovaný na najvyššiu ústavnú funkciu, ktorú strana má.

Remišová znova pripomenula, že je otvorená diskusii v strane a chce v nej jednotu a zmier. „Myslím si, že nie je momentálne na mieste, aby sa strana ako my venovala straníckym bojom o predsednícku stoličku,“ uviedla. Vicepremiérka zároveň tvrdí, že vojna, ktorú vyvolala Kolíková, je pre stranu zničujúca.

„Vnímam to ako pokračujúce čistky v strane. Začalo sa to zmenou pomerov v predsedníctve,“ reagoval Lehotský. Tvrdí, že o rozhodnutí Remišovej stiahnuť jeho nomináciu dopredu nevedel. „Zaujímalo by ma, kto to odsúhlasil, či rozhodla sama alebo to odsúhlasili podpredsedovia,“ podotkol. Tvrdí tiež, že nie je na odchode zo strany a Remišová zle číta aktuálnu situáciu. „Len sme povedali, že už jej ako líderke nedôverujeme a vytvárame frakciu,“ dodal.

Člen predsedníctva strany Marek Hattas skonštatoval, že predsedníčka pokračuje v sérii nepochopiteľných krokov, ktoré sú za čiarou. Rovnako pripomenul nedávne personálne zmeny i slová zakladateľa strany Andreja Kisku, že takéto zmeny netreba robiť pred snemom. Remišová však podľa neho robí presný opak a pokračuje prilievaním oleja do ohňa. „Pokiaľ v tom bude pokračovať, tak tento oheň už nikto neuhasí. Ja mi to úprimne ľúto,“ doplnil.

Lehotského už raz plénum NR SR za podpredsedu snemovne nezvolilo. V piatok 28. mája mu chýbal jeden hlas na zvolenie do funkcie. Podpredseda strany Juraj Šeliga hovoril o porušení koaličnej dohody. Kolíková to zas považovala za dôkaz, že v koalícii zrejme niečo nefunguje. Obaja hovorili o jeho opätovnej nominácii na júnovej schôdzi.