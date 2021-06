Heger sa neobáva rozpadu Za ľudí ani ohrozenia koalície

Premiér verí, že sa situácia vyrieši. Prípadné dohody o ďalších rokovaniach koalície aj s jednotlivými krídlami strany Za ľudí nekomentoval.

„Poslancov poznám, chodím pravidelne aj na kluby Za ľudí. Sú to ľudia, ktorí, verím, že chcú pre Slovensko dobré veci, a tie nás čakajú. Stojíme pred veľkými výzvami, budeme naďalej potrebovať silnú koalíciu,“ povedal premiér pred stredajším rokovaním vlády. Scenár rozpadu strany Za ľudí podľa neho ešte nie je reálny a nemá obavy ani z toho, že by to zakývalo koalíciou.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) podčiarkol, že ide o vnútrostranícku situáciu Za ľudí. „Samotný fakt, že v nejakej stane sú viacerí kandidáti na predsedu, považujem za normálny,“ povedal. Keď bude jasné, kto bude lídrom strany do budúcna, potom sa k tomu podľa neho vyjadria. Nerozumie, prečo by ich problémy mala riešiť koaličná rada. „Neviem, čo sa udeje v strane Za ľudí. Do momentu, kým si to nevyriešia, sa k tomu neviem a nechcem vyjadriť,“ dodal. Podčiarkol, že koaličná zmluva je podpísaná so stranou Za ľudí, neodpovedal však na otázku, čo bude v prípade rozpadu strany a s ktorou časťou strany sa bude ďalej rokovať. Považuje to za hypotetickú situáciu.

Strana Za ľudí už dlhšie čelí rozporom vo svojom vnútri. Viacerí jej členovia žiadajú mimoriadny snem a zmenu vedenia strany. Po utorkovom predsedníctve vyjadrila skupina okolo Kolíkovej nedôveru súčasnej šéfke strany Remišovej. Hovorili o vytvorení akejsi frakcie či platformy v rámci strany a chceli miesto aj na rokovaniach koalície. Remišová uviedla, že Kolíkovej krídlo rozpútalo vojnu v strane a boj sa začal aj v regiónoch. Označila to za pučistický spôsob.