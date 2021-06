Poslankyni Záborskej sa vyhrážajú kladivom

Týka sa Vašej pomoci ženám Slovenska v parlamente. Stále máte rozrobené s rôznymi sprostými návrhmi zákonov tzv. „Vašu pomoc“ napr pri „potratoch“, píše sa v liste. Nasleduje žiadosť, aby už poslankyňa nedávala žiaden návrh na schválenie a nevyjadrovala sa „k ničomu“ a nehlasovala, kým bude ešte v parlamente. „Nevadí to len nám ale všetkým obyvateľom Slovenska,“ pokračuje list.

„Upozorňujeme vás pretože jedna partia chlapcov, ktorá sa za to nasrala tak, že až neprestanete s tým chce Vám ublížiť tak, aby Ste do parlamentu prestala mať chuť chodiť,“ upozorňuje anonym. Podľa neho táto „partia chlapcov“ má už zistenú Záborskej adresu, a útok sa môže uskutočniť či už tento mesiac, či ďalší.

„Chcú Vás uchytiť a riadnym kladivom Vám rozbiť jabĺčka na cárach na obidvoch kolenách,“ varuje anonym s tým, že kúpa vozíka nie je pre poslankyňu problém. Navyše, nemá obavu ani o to, že „to urobia správne, lebo celé dni držia v rukách riadne kladivá v práci“.

No v ohrození nie je len Záborská, ktorá je známa svojimi ultrakonzerva­tívnymi názormi. Útok by mal byť vedený aj na jej kolegu Richarda Vašečku. „Aby som nezabudla aj na toho umasteného, upoteného vyžranca Riša Vašečku. Ten vraj dostane podobne, ale aj navyše jednu po vajciach,“ približuje, čo by sa mohlo stať Vašečkovi.

List žena, ktorá sa podpísala N. N., zakončila slovami: „A bude od Vás pokoj.“

Záborská list zverejnila na sociálnej sieti a dodala, že považuje za prirodzené, že ľudia majú rozdielne názory na spoločenské či morálne otázky. „Znižovať sa k vyhrážkam považujem za úbohé a smutné,“ reagovala Záborská s tým, že aj takto „funguje verejný život a politika na Slovensku“.