SIS si za svojou správou stojí. Polícia pátra, kto ju vyniesol

VIDEO: Šéf SIS Aláč o utajenej správe o ovplyvňovaní kajúcnikov v trestných konaniach.

Slovenská informačná služba (SIS) si stojí za svojou správou, ktorá minulý týždeň odznela v Národnej rade. Tá vypovedá o manipulovaní trestných konaní univerzálnymi svedkami cez koordináciu ich výpovedí. Aj keď pomerne všeobecná a nekonkrétna správa už koluje na internete, jej oficiálne zverejnenie sa zatiaľ nechystá. Potvrdil to riaditeľ SIS Michal Aláč, podľa ktorého sú informácie službou získané aj procesne využiteľné.

Správu pripravila SIS pre poslancov Národnej rady, ktorí sa na minulotýždňovej mimoriadnej schôdzi zaoberali tajným stretnutím najvyšších ústavných činiteľov a predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní zo 17. mája.

Takéto bezprecedentné stretnutie pobúrilo opozíciu, ktorá už niekoľko mesiacov interpretuje počiny polície a prokuratúry ako pokus o ich kriminalizáciu. Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) preto minulý štvrtok poslancom prečítal správu, ktorej informácie boli aj predmetom tajného stretnutie politických a bezpečnostných funkcionárov na pôde SIS.

VIDEO: Saloň (Smer): Stretnutie v SIS bolo vysoko neštandardné.

Riaditeľ tajnej služby Michal Aláč v stredu na parlamentnom výbore poslancom potvrdil, že prezentované spravodajské informácie o manipulovaní trestných konaní boli získané a distribuované zákonným spôsobom.

„Slovenská informačná služba informácie získava zákonným spôsobom, tak ich aj zadokumentovala aj poslala príslušným príjemcom. Takže si stojíme za informáciami, ktoré sme poslali zákonným príjemcom,“ zdôraznil šéf SIS Michal Aláč po zasadnutí výboru pre kontrolu SIS.

Správa SIS kategorizovaná ako dôverná podľa informácií denníka Pravda potvrdzuje podozrenia o manipulovaní trestných konaní univerzálnymi svedkami koordináciou ich výpovedí. Títo univerzálni svedkovia od príslušníkov polície údajne dostávajú informácie o priebehu trestných konaní a vykonaných výpovediach.

S vedomím príslušníkov polície koordinujú svoje výpovede tak, aby sa navzájom potvrdzovali. SIS tvrdí, že toto manipulovanie úkonov trestného konania má zadokumentované spôsobom, ktorý umožňuje získané informácie použiť aj v trestnom konaní a operatívnych príslušníkov NAKA odstíhať. Hovorí sa preto o možnom súperení medzi políciou a prokuratúrou na jednej strane a SIS na strane druhej.

Takúto interpretáciu však Aláč nepodporuje. „Verejnosť musí dôverovať v inštitúcie, tak v orgány činné v trestnom konaní, ako aj v Slovenskú informačnú službu. Sú príslušné postupy, ktorými sa dá verifikovať aj postup orgánov činných v trestnom konaní,“ tvrdí Aláč.

VIDEO: Grendel (OĽaNO): Najviac ma zaujímalo, či správa, ktorá unikla, je autentická.

Správa SIS pre poslancov však už od konca minulého týždňa koluje na verejnosti. Kompetentní jej autenticitu potvrdiť odmietajú. Predseda Smeru Robert Fico však potvrdil, že jej text je identický s tým, ktorý vo štvrtok počul na neverejnej schôdzi parlamentu.

Kto správu odfotografoval a zverejnil, už vyšetruje bratislavská krajská polícia. „Bolo predmetom diskusie, či je ešte v záujme Slovenskej republiky zachovanie jej utajenia,“ priblížil Aláč s tým, že podľa neho by sa oficiálne zverejňovať nemala.

„Správa nebola odtajnená a existuje podozrenie, že sa nejaká taká písomnosť šíri v mediálnom priestore. Skutočnosť je v štádiu preverovania, či ide o identickú písomnosť. Boli sme požiadaní o súčinnosť a túto poskytneme,“ dodal šéf SIS.

O zasadnutí výboru pre kontrolu SIS v obmedzenom režime informoval aj jeho predseda Marián Saloň (Smer). „Na stretnutí ma najviac vyrušilo to, v akom formáte sa uskutočnilo. Čo sa týka hierarchie, bolo to vysoko neštandardné. Aj na základe toho tam musela byť debata o vážnych podozreniach,“ povedal na margo tajného stretnutia zo 17. mája.

Členom výboru je aj podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO). Ten uznáva, že situácia je vážna, ale pripomenul, že podozrenia získané SIS, ako aj únik jej správy na verejnosť treba nechať len vyšetriť. „Ak existujú podozrenia o postupoch orgánov činných v trestnom konaní, tak ich treba vyšetriť. Nemám informáciu, že by sa niečo tutlalo a nevyšetrovalo. V tomto ohľade som úplne pokojný. Mňa zaujímalo, či dokumenty zverejnené na internete sú autentické a či boli odfotografované a zverejnené v rozpore so zákonom,“ uviedol s tým, že únik dokumentu by mohol mať na svedomí niekto z Národnej rady.