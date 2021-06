Štyria slovenskí piloti si prvýkrát vyskúšali sólo let v stíhačkách F-16

Prví slovenskí piloti vo výcviku v USA už riadia stíhacie lietadlá F-16, uviedlo ministerstvo obrany SR. Prvým slovenským pilotom, ktorý v polovici mája pod dohľadom inštruktora riadil F-16, je nadporučík Lukáš Kúdela. „Môj subjektívny názor je, že stíhacie lietadlo F-16 sa pilotovalo jednoduchšie ako cvičné prúdové lietadlo T-38. Aj výkonnostne je to oproti lietadlám, na ktorých sme lietali doposiaľ, veľký rozdiel. Určite môžem za nás všetkých povedať, že po tomto premiérovom lete sme pristáli "vytešení", že aj v rámci pomerne náročného výcviku sme sa predsa len dostali do kokpitu F-16 a vzali ju do vzduchu,“ popísal dojmy z prvého letu npor. L. Kúdela.