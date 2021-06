Univerzita musela zrušiť prijímačky. Spadol im systém

Podľa hovorkyne univerzity Zuzany Bobríkovej nešlo o hekerský útok na portál univerzity. Systém MOODLE síce testovali, v reálnej prevádzke však zrejme nezvládol počet účastníkov prijímačiek. Na prijímacích pohovoroch v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia sa malo zúčastniť okolo 600 uchádzačov.

Technické problémy, ktoré vysoké školy museli v uplynulých mesiacoch riešiť v súvislosti s masívnym prechodom na on-line vzdelávanie, sú aj dôsledkom obmedzovania rozpočtových prostriedkov. Univerzity finančným škrtom čelia napríklad aj používaním vhodných voľne dostupných aplikácií, ktoré však v prevádzke ťažšie odolávajú rizikám.

Univerzita sa ospravedlnila uchádzačom aj ich rodičom za spôsobené problémy. „Robíme všetko pre to, aby sa pohovory v náhradnom termíne uskutočnili bez akýchkoľvek problémov a obmedzení. Škola v priebehu dňa intenzívne komunikovala s uchádzačmi a hľadala optimálny náhradný termín, ktorý by bol vyhovujúci pre všetkých, vzhľadom na to, že v tomto čase sa prijímacie pohovory robia aj na ďalších vysokých školách,“ dodala hovorkyňa.

Nový termín prijímacích pohovorov určila univerzita na sobotu 12. júna. Víkendovým termínom chce vyjsť v ústrety všetkým uchádzačom, aj tým, ktorí by mohli mať problém s kolíziou termínov pohovorov na iných školách, kde sa tiež uchádzajú o štúdium. Každého uchádzača bude univerzita podrobne informovať prostredníctvom e-mailu.