Hattas v Ide o pravdu: Remišová koná nepochopiteľne a skratovo. Bez dohody je to cesta do pekla

Strana Za ľudí sa zasekla na termíne mimoriadneho snemu. „Mal by byť okamžite, ale najneskôr do 4. septembra,“ povedal v relácii Ide o pravdu poslanec Marek Hattas. Neskorší termín je ústupkom predsedníčke Veronike Remišovej. Jej odporcovia žiadajú návrat Romana Krpelana a Tomáša Lehotského do predsedníctva strany.