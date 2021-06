Podplatený televízormi? Kajúcnici zoťali ďalšieho top policajta

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala šéfa policajnej inšpekcie Adriána Szabóa a obvinila ho z korupcie. Podľa prokuratúry prijal peniaze a elektroniku. Svedčia proti nemu pravdepodobne dvaja dobre známi kajúcnici. Szabó sa paradoxne ešte pred dvoma týždňami zúčastnil na tajnom stretnutí na pôde Slovenskej informačnej služby, kde sa preberali podozrenia z manipulovania trestných stíhaní koordináciou kajúcnických výpovedí. Tieto podozrenia mal dokonca vyšetrovať. Podľa bezpečnostného analytika Andora Šándora sa tak opäť ukazuje nebezpečenstvo systému kajúcnikov.

VIDEO: Andor Šándor o situácii na Slovensku a kajúcnikoch.

Šándor kritizuje systém kajúcnikov

Podľa bezpečnostného analytika Andora Šándora aj obvinenie opäť väčšmi posilňuje domnienky a dohady o vojne medzi policajtmi. „Je to vo všeobecnosti zlé, keď jeden z účastníkov stretnutia vrcholných predstaviteľov štátu v sídle SIS, kde sa prerokovávali veľmi závažné veci, je o 14 dní neskôr zatknutý. Mieru vážnosti obvinenia ukáže aj to, či pôjde do väzby. Neverím tomu, že by všetci z toho množstva obvinených boli trestne stíhaní neprávom. Ale systém kajúcnikov sa ukazuje ako veľmi nebezpečný. Kajúcnici sú za prísľub zásadne nižšieho trestu policajtom schopní doplňovať medzery vo vyšetrovaní či dokonca rozširovať okruh stíhaných osôb. Preto asi môžeme hovoriť o vojne medzi policajtmi či súperení medzi nejakými skupinkami policajtov či príslušníkov SIS. Nevyzerá to vôbec dobre a chápem, že verejnosť z toho musí byť už hrozne zhnusená,“ uviedol pre Pravdu bezpečnostný analytik a bývalý náčelník českej Vojenskej spravodajskej služby Andor Šándor.

Szabó viedol úrad tri roky

Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra je osobitnou súčasťou Policajného zboru. Jeho úlohou je odhaľovať a vyšetrovať trestné činy policajtov, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a colníkov z Finančnej správy. Riaditeľa úradu na základe odporúčania parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť vyberá minister vnútra a za výkon svojej funkcie sa teda zodpovedá priamo vláde.

Szabó úrad viedol už takmer tri roky. Funkciu prebral od nebohého Milana Lučanského, ktorý v júni 2018 z inšpekcie prešiel na post policajného prezidenta. Podobne ako už takmer všetci bývalí vysokí funkcionári polície sa aj Szabó podľa vyšetrovateľov dal skorumpovať. Čelí obvineniu z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z korupčnej trestnej činnosti.

Policajné prezídium akciu kriminálnej agentúry nekomentovalo. „V súvislosti s akciou Národnej kriminálnej agentúry si vyhradil právo komunikovať Úrad špeciálnej prokuratúry,“ odkázal hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Prokuratúra obvinenie potvrdila a priblížila, že korupciou mal Szabó prísť minimálne k 20-tisíc eurám. „Úrad špeciálnej prokuratúry môže potvrdiť, že bol zadržaný riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, a to v súvislosti s jeho obvinením pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupčnú trestnú činnosť. Tá mala spočívať v prijatí spotrebnej elektroniky a finančnej hotovosti, minimálne vo výške 20-tisíc eur. Bola zadržaná len jedna osoba, v danej veci sú však obvinené celkovo tri osoby,“ informoval hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

Kto na koho čo vie

Spotrebnou elektronikou, z ktorej mal profitovať, majú byť údajne televízory. „Podľa výpovedí kajúcnikov mal Szabó brať televízory od podnikateľa Petra Petrova. Posielať mu ich mal práve bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA a kajúcnik Bernard Slobodník. Szabó za to mal údajne dať na oplátku Petrovovi hodinky,“ uvádza portál pluska.sk.

Týchto dvoch kajúcnikov však v posledných dňoch spochybňuje najmä opozícia. Vedel o tom aj Szabó, ktorý bol 17. mája na tajnom stretnutí špičiek politiky a orgánov činných v trestnom konaní na pôde SIS.

Témou netypického stretnutia mali byť podozrenia SIS o manipulovaní trestných konaní univerzálnymi svedkami cez koordináciu ich výpovedí. Práve univerzálni svedkovia od príslušníkov polície údajne dostávajú informácie o priebehu trestných konaní a vykonaných výpovediach.

S vedomím príslušníkov polície koordinujú svoje výpovede tak, aby sa navzájom potvrdzovali. SIS v správe pre parlament tvrdí, že toto manipulovanie úkonov trestného konania má zadokumentované spôsobom, ktorý umožňuje získané informácie použiť aj v trestnom konaní a operatívnych príslušníkov NAKA odstíhať.

Aj riaditeľ SIS Michal Aláč v stredu na parlamentnom výbore poslancom osobne potvrdil, že prezentované spravodajské informácie o manipulovaní trestných konaní boli získané a distribuované zákonným spôsobom. „Slovenská informačná služba informácie získava zákonným spôsobom, tak ich aj zadokumentovala aj poslala príslušným príjemcom. Takže si stojíme za informáciami, ktoré sme poslali zákonným príjemcom,“ zdôraznil šéf tajných Michal Aláč po zasadnutí výboru na kontrolu SIS.

Verejnosť musí byť zhnusená

Začalo sa preto hovoriť o možnom súperení medzi políciou a informačnou službou. Opozícia, ktorej nominanti v polícii boli za posledné mesiace poobviňovaní, takúto interpretáciu jednoznačne podporuje. Tvrdia, že mnohé trestné stíhania príslušníkov bezpečnostných zborov sú politicky motivované. Avizovali preto, že chcú v parlamente zvolať mimoriadnu schôdzu s cieľom odvolania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).

„Rozhodli sa, že umlčia inšpekciu ministerstva vnútra. Je totiž tá, ktorá vyšetruje túto manipuláciu s trestnými konaniami. Toto je zastrašovanie najhrubšieho zrna. Organizovaný zločin vždy, keď má problém, snaží sa likvidovať svedkov. Toto presne robí vládna koalícia proti opozícii a ľuďom, ktorí sa snažia povedať verejnosti pravdu. Je to obludné,“ zdôraznil predseda Smeru Robert Fico.

Podobne, aj keď opatrnejšie, situáciu hodnotí aj exministerka vnútra Denisa Saková (nezarad., Hlas), ktorá Szabóa do funkcie nominovala. „Na základe medializovaných informácií bola správa SIS posunutá na ďalšie šetrenie Úradu inšpekčnej služby. Po krátkom čase od kontroverzného stretnutia v priestoroch SIS zadrží NAKA šéfa Úradu inšpekčnej služby. Je to náhoda alebo niekomu prekáža možné vyšetrovanie?“ pýta sa Saková. Jej neparlamentná strana Hlas v tejto súvislosti už skôr oznámila, že plánuje odvolávať nielen Mikulca, ale aj premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) je pripravený predložiť vláde návrh na odvolanie Szabóa z funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ak špeciálny prokurátor potvrdí informácie, ktoré budú závažného charakteru.

„V prípade, že sa vláda s návrhom stotožní, postúpi ho výboru pre obranu a bezpečnosť na posúdenie. Ak návrh prejde výborom, ktorý odporučí jeho odvolanie aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru, vláda riaditeľa Úradu inšpekčnej služby z funkcie odvolá,“ spresnil minister v oficiálnom stanovisku.