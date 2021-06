Heger nie je zástancom finančnej motivácie k očkovaniu, nevylučuje ju však

Uviedol to v rozhovore pre portál Webnoviny.sk. „Aj my sme diskutovali, že cestou môže byť finančná motivácia. Som zástancom toho, aby sme ľuďom v prvom rade vysvetľovali dôležitosť očkovania, s ktorým prichádza sloboda," uviedol premiér a dodal, že to je podľa neho dostatočná motivácia. „Nie som úplne zástancom toho, poďme teraz ľuďom za to platiť. Nevidím v tom až takú pridanú hodnotu. Ale nevylučujem, že takáto možnosť môže nastať," doplnil.

Na hodnotenie záujmu ľudí o očkovanie ruskou vakcínou Sputnik je podľa premiéra ešte priskoro. „Nechcem predbiehať okolnosti. Sám som zvedavý, aký bude skutočný záujem. Samozrejme, to oddialenie v čase, má svoj vplyv," skonštatoval Eduard Heger.

Dodal, že to či dovezú ďalšie dávky vakcíny, závisí od záujmu o ne. „Je dôležité, aby sme zabezpečili čo najvyššiu kolektívnu imunitu, čo najvyššie percento zaočkovanosti. Táto vakcína do toho portfólia zapadla," doplnil.

Na otázku, kto bude niesť zodpovednosť za prípadné expirované vakcíny, premiér nemal jednoznačnú odpoveď. „Pýtate sa na otázku, na ktorú ešte dnes nemáme odpoveď. Mali by sme ju riešiť, keď to budeme vedieť. Ešte by som nepredbiehal okolnosti," uzavrel.