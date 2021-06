Lekári sa pustili do ministra Lengvarského. Pre Rázsochy

VIDEO: Lengvarský v nemocnici Penty Bory.

Peter Visolajský z Lekárskeho odborového združenia radí ministrovi, aby si poriadne prečítal programového vyhlásenie vlády.

„To jasne hovorí, že vláda bude presadzovať, aby bola do piatich rokov vybudovaná komplexná koncová univerzitná nemocnica v Bratislave na Rázsochách,“ hovorí Visolajský s tým, že mal vzniknúť aj zákon o strategickej investícii Lex Rázsochy.

Lengvarského slová prekvapili aj šéfa Slovenskej lekárskej komory Mariána Kollára. „Naše stanovisko je jasné a konzistentné: Slovenskí pacienti, lekári aj medici potrebujú novú špičkovú fakultnú nemocnicu s minimálne 1 200 lôžkami. Zabezpečiť jej výstavbu by malo byť prioritou štátu, a najmä rezortu, ktorý stojí pred personálnym kolapsom,“ pripomína komora. Podľa Kollára sú ministrove slová nepochopením potrieb slovenského zdravotníctva a „vrcholne nezodpovedné“.

VIDEO: Drucker o šibeničných termínoch a nemocnici Rázsochy.

Moderná štátna nemocnica v nedohľadne

Súkromník predbehol štát. Ten sa už 30 rokov v Bratislave borí s výstavbou špičkovej nemocnice Rázsochy. Finančná skupina Penta napreduje v budovaní nemocnice novej generácie Bory. Nemocnice by mali byť na dohľad, vzdialené sú necelých päť kilometrov.

V nemocnici Bory by sa na budúci rok mali otvoriť prvé ambulancie. A v januári 2023 by sa už malo operovať. Rázsochy sú zatiaľ len zrovnané so zemou.

Aj preto sa minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) išiel počas týždňa presvedčiť, ako môže vyzerať moderná nemocnica na Slovensku. „Prišiel som si pozrieť nemocnicu, takú ako si myslím, že by mali vyzerať aj ostatné na Slovensku," povedal, keď sa poprechádzal po stavbe komplexu.

Odmietol však, že by sa s predstaviteľmi finančnej skupiny rozprával aj o prípadnej kúpe nemocnice Bory. „Je to prvý minister zdravotníctva, ktorý prejavil záujem pochopiť, ako naša nemocnica funguje," tešil sa pri návšteve Lengvarského partner Penty zodpovedný za zdravotníctvo Václav Jirků.

Kde je priorita?

Lengvarského predchodca Marek Krajčí (OĽaNO) si ako prioritu určil dostavanie Rázsoch. Nemocnica sa mala dokončiť do roku 2025. Terajší minister zdravotníctva je však zdržanlivejší a hovorí, že v hre sú dve možnosti: „Buď Rázsochy budú stáť, alebo nebudú stáť."

Tento projekt totiž znamená vyhlasovanie súťaží, riešenie námietok, zdržiavanie a neustále sa posúvajúce termíny. Ide pritom o najstarší a najväčší projekt fakultnej nemocnice, ktorý sa ťahá už od roku 1986.

Pôvodný vyše 30-ročný skelet vlani konečne zrovnali so zemou. Potom sa demolovali priestory pod povrchom. Následne mala byť vyhlásená nová súťaž. Rezort zdravotníctva tvrdí, že po viac ako roku je verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektu nemocnice vo finálnej fáze hodnotenia žiadostí.

Podľa Lengvarského sa pri Rázsochách aktuálne rieši, aká veľká by to mala byť nemocnica a či bude stačiť 600 lôžok. Nemocnica na Boroch za 240 miliónov eur má mať 400 lôžok.

Osud projektu veľkej štátnej nemocnice v hlavnom meste podľa Lengvarského závisí aj od riešenia siete nemocníc. Práve na jej optimalizáciu je viazaný aj 1,5-miliardový balík peňazí z plánu obnovy. Ak do konca roka neprejde parlamentom legislatívny návrh, peniaze na reformy slovenské zdravotníctvo neuvidí.

VIDEO: Január 2020. Takto sa Rázsochy menili na hromadu trosiek.

O predaji sa nehovorilo

Bol to ešte bývalý premiér Peter Pellegrini (vtedy Smer, teraz Hlas), ktorý prišiel s nápadom odkúpiť už hotovú nemocnicu Bory od Penty. Finančná skupina od obchodu dala ruky preč a aj partner Penty Jirků vo štvrtok vyhlásil, že nemocnicu predávať nechcú a ani sa o tom nerozprávali.

„Buď nemocnica Bory pôjde v štátnom, pološtátnom, alebo inom režime, veľa možností je v hre,“ zopakoval Lengvarský.

Bolo to však hnutie OĽaNO, ktorého je Lengvarský nominant, ktoré si predvolebnú parlamentnú kampaň postavilo práve na kritike Penty v zdravotníctve. Matovič pred voľbami vo februári 2020 povedal, že Penta spolu so Smerom pripravili Slovensko o 400 miliónov eur. Spôsobiť to mala podľa neho diera v zákone o zákaze zisku zdravotných poisťovní.

Lengvarský je však zmierlivejší a tvrdí, že žiadny vzťah s finančnou skupinou nemá.

Jeden z bývalých ministrov zdravotníctva Tomáš Drucker tvrdí, že investície do nemocníc v hlavnom meste sa odkladali aj preto, že peniaze malí ísť na univerzitnú nemocnicu Rázsochy. „Od 1986. sa všetkým rozpráva, že bude nová moderná nemocnica a ostatné nemocnice v meste zatiaľ chátrali. Dôvod, prečo sa v Bratislave do nemocníc neinvestuje, je zaklínadlo Rázsochy," tvrdí.