Testovanie detí poriadne predraží letné tábory

Tábory pre deti a mládež tento rok v júli a auguste povolili epidemiológovia aj Úrad verejného zdravotníctva. „Podmienkou bude PCR alebo LAMP test pred nástupom do tábora, nie starší ako 72 hodín,“ spresnil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Testom sa bude potrebné preukázať len pred začiatkom pobytu v tábore.

Ceny týchto testov sa na rôznych miestach odlišujú, ale samoplatcovia za ne dajú okolo 60 eur. Toto môže byť problém najmä pre viacdetné rodiny, ktoré chcú, aby si ich deti prázdniny užili v tábore.

Mali by ich uhrádzať

Situáciu Gröhling konzultoval s epidemiologickým tímom aj s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO). Ak by testy mali byť prekážkou, pre ktorú by sa veľké množstvo detí nemohlo táborov zúčastniť, rezort školstva uvažuje o ich uhradení pre tých, ktorí oň požiadajú. Prípadne o využití antigénových testov.

Konečné rozhodnutie by mohlo byť známe na budúci týždeň. Približne dva týždne pred koncom školského roka. Minister školstva povedal, že chce čo najviac umožniť deťom a mladým ľuďom stretávať sa, treba však myslieť aj na bezpečný septembrový návrat státisícov žiakov do školských lavíc.

„O tom, či je PCR testovanie potrebné, musia rozhodnúť odborníci. Ide o zdravie a my sa musíme prispôsobiť,“ hovorí riaditeľka cestovnej kancelárie CEVARM, ktorá organizuje detské tábory, Mária Mravcová. „Čakáme na vyhlášku, ktorá stanoví presné podmienky,“ hovorí s tým, že dostávajú mnoho otázok od rodičov, ale ešte ich nevedia presne informovať o tom, čo budú vyžadovať. Zatiaľ k tomu neexistuje žiadny záväzný predpis.

V táboroch budú platiť opatrenia, s ktorými majú skúsenosti už z leta 2020, teda napríklad merať deťom teplotu pri vstupe a dbať na to, aby medzi inými ľuďmi mali nasadené rúška. V uzavretej skupine v areáli tábora či v prírode rúška ani tento rok mať nemusia. Dôležitá je tiež dôsledná dezinfekcia priestorov.

Ako preukázať výsledky?

Podmienku, aby mali deti pri nástupe do tábora negatívny PCR alebo LAMP test, ako neprimeranú vnímajú aj zástupcovia cestovnej kancelárie Prima leto a organizátori tábora pre tínedžerov s názvom Mám na to. „Rodičia, ktorí majú napríklad tri deti a chcú ich dať do tábora, môžu zaplatiť približne 180 eur. Samozrejme, pre tých je to problematické a hovoria nám, že si to nebudú môcť dovoliť,“ zhodujú sa zástupcovia cestovných kancelárií.

„PCR a LAMP odberových miest navyše nie je až tak veľa a mnohí by museli kvôli testu cestovať aj desiatky kilometrov,“ hovorí Pavel Mráz z CK Prima leto. „Letné tábory každý rok navštevuje 100-tisíc až 150-tisíc detí. Obávame, že odberové miesta, na ktorých sa budú chcieť otestovať aj odchádzajúci a prichádzajúci dovolenkári, nebudú stíhať,“ skonštatoval.

Tiež mu nie je jasné, ako sa budú preukazovať výsledky testov. „Výsledok sa doručuje SMS správou, ktorú nám rodič pri nástupe dieťaťa do tábora ukáže. O pár dní však môže prísť kontrola, ktorej bude organizátor pravdepodobne musieť preukázať, že prijal do tábora len deti s negatívnymi testami. Čo povie kontrolným orgánom? Áno, všetci rodičia nám ukázali esemesky?“ pýta sa Mráz.

Uhradenie testov ministerstvom školstva by podľa neho niektorým rodičom určite pomohlo, ale obáva sa, že povinnosť testovania zlyhá na organizácii a povinnosti preukazovať sa výsledkom testu. „Pevne veríme, že ministerstvo školstva túto podmienku prehodnotí. Veď ani do školy už nie je potrebný žiadny test,“ hovorí organizátor tábora Mám na to Michal Baran. Tínedžeri boli podľa neho zatvorení doma takmer rok a testovanie by im mohlo zabrániť užiť si skvelé chvíle s kamarátmi aspoň počas leta.

Testovanie nie je riešenie

Podmienku označujú za nezmyselnú aj analytici z iniciatívy Dáta bez pátosu. Poukazujú na to, že v druhej polovici mája v nemocniciach na Slovensku hospitalizovali pre COVID-19 dve deti z približne milióna detí do 15 rokov. „U nich je pravdepodobnosť ťažkého stavu ,len z Covidu' minimálna, pravdepodobnosť úmrtia takmer nulová,“ uvádzajú. Ak dospelí nechcú, aby deti prenášali ochorenie a nakazili seniorov, ohrozené skupiny či ďalších ľudí, riešením podľa analytikov nie je testovať deti, ale zaočkovať ohrozených.

Iniciatíva Dáta bez pátosu pripomína, že COVID-19 od začiatku mája už nie je celoslovenskou pandémiou, ale ohniskovou záležitosťou. „Napríklad Bratislava sa zaočkovanosťou blíži Veľkej Británii pred mesiacom a Izraelu pred dvoma mesiacmi. Do konca júna bude zaočkovanosť vyše 50-percentná a druhé dávky bude mať približne 40 percent. Takže v Bratislave bude musieť byť život regulovaný inak ako v regiónoch, kde je zaočkovanosť o polovicu menšia,“ tvrdia analytici.

Hlavného hygienika Jána Mikasa a ministra školstva Branislava Gröhlinga vyzývajú, aby stanovili hranice toho, kde sa život stane normálnym, a nenútili aj rodičov s nízkym príjmom, prípadne nekompletné rodiny s jedným rodičom, dávať testovať deti pred nástupom do tábora.

„Nediskriminujte deti voči pracujúcim vo fabrikách, tí sa testovať nemusia. Nerobte z nich obete,“ dodáva iniciatíva.