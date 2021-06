Prieskum Focusu: Očkovanie detí mladších ako 16 rokov podporuje 41 percent Slovákov

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 11. až 19. mája 2021 na vzorke 1008 respondentov. Na očkovanie proti covidu sa môžu v súčasnosti prihlásiť iba ľudia starší ako 16 rokov.

Rodičia detí pod 16 rokov v porovnaní s celou populáciou označili viac možnosti skôr nie a určite nie. V prieskume tak urobilo 52,2 percenta a v porovnaní s celou populáciou to bolo o takmer dva percentuálne body viac.

Najväčšiu podporu má očkovanie detí pod 16 rokov u respondentov, ktorí sa hlásia k vládnej strane Sloboda a Solidarita (SaS), a to 60,2 percenta. Súhlasný postoj s očkovaním detí do 16 rokov malo viac ako 50 percent opýtaných aj u podporovateľov strán Progresívne Slovensko (59,7 percenta), Kresťanskodemo­kratické hnutie (57,7 percenta), Za ľudí (57,4 percenta), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (56,4 percenta) a Aliancia (52,6 percenta). Takmer 43 percent podporovateľov hnutia Sme rodina je za očkovanie, no viac ich je proti očkovaniu detí mladších ako 16 rokov, a to 48 percent opýtaných.

Očkovanie má najmenšiu podporu u ľudí, ktorí sa hlásia k hnutiu Republika a Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Z podporovateľov hnutia Republika je proti tomuto očkovaniu 79,7 percenta a z podporovateľov strany ĽSNS je proti 76,8 percenta opýtaných. U podporovateľov strán Hlas – sociálna demokracia vyjadrilo nesúhlas s očkovaním detí pod 16 rokov 62,7 percenta respondentov a u podporovateľov Smer – sociálna demokracia je to 58,7 percenta opýtaných.