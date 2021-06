Krajniak: Minister vnútra Mikulec sa stráca v tom, čo sa mu deje v rezorte

Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo. Reagoval tak na otázku, či je Mikulec dobrým ministrom vnútra. „Nie je možné, aby jedni policajti zatýkali druhých a opačne. Tak dobrý minister vnútra nekoná,“ zhodnotil Krajniak.

Krajniak zároveň žiada dôsledné vyšetrovanie prípadov, aby sa veci „nezametali pod koberec“. Nezaradený poslanec Erik Tomáš pôsobiaci v neparlamentnom Hlase považuje za podozrivé, že riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Adriána Szabóa zatkli po tom, ako sa zúčastnil na schôdzke v budove Slovenskej informačnej služby (SIS).

Krajniak podotkol, že opäť sa objavujú prípady, keď sa hovorí o tých správnych a nesprávnych svedkoch. „Nemôže to byť tak, že si zase budú v orgánoch činných v trestnom konaní rozhodovať, ktorý svedok je dobrý, ktorý je zlý. Keď na to pán Pčolinský upozornil, už je vo väzbe. Keď pán Kalavský, šéf operatívcov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), údajne vypovedal o týchto skutočnostiach, už na neho šiel návrh do väzby. Keď to inšpekcia vyšetruje, teraz zoberú pána Szabóa,“ skonštatoval. Tieto veci sa podľa neho nemajú zametať pod koberec. „Chceme, aby sa vyšetrili,“ dodal.

Opozičný Smer má podať v pondelok návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Mikulcovi. Na nedeľnej tlačovej konferencii to povedal šéf strany Robert Fico. Avizoval, že by mohol na schôdzi k odvolávaniu Mikulca čítať údajnú uniknutú správu Slovenskej informačnej služby, ktorú na neverejnej schôdzi čítal predseda parlamentu Boris Kollár.

„Budem pokojne čítať správu, tú správu, ktorú prečítal v Národnej rade SR pán predseda Kollár,“ povedal Fico. Správa podľa neho potvrdzuje dôkazy a hovorí o minimálne štyroch konkrétnych kauzách, kde dochádzalo k ovplyvňovaniu svedkov a manipulácii trestného konania.

Je podľa neho evidentné, že vo väzbe sedia ľudia bez dôkazov na základe krivých obvinení. „Sme za prešetrenie vecí normálnym spôsobom, aby boli tí ľudia na slobode a mali možnosť sa brániť,“ dodal Fico.

Predseda parlamentu má po podaní návrhu schôdzu zvolať do siedmich dní. Odvolávať Mikulca chce opozícia v súvislosti so situáciou v silových zložkách. Na odchod z funkcie ho už vyzvali aj nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu. Mikulec dôvod na odchod nevidí.

Sputnik V a situácia v DSS

V zariadeniach sociálnych služieb sú podľa ministra Krajniaka zaočkovaní všetci, ktorí o to mali záujem. Klientov, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, je asi 10 až 20 percent. Medzi zamestnancami je skupina, ktorá sa ešte nedala zaočkovať, väčšia.

Pri ruskej vakcíne Sputnik V bolo podľa Krajniaka chybou, že sme ním neočkovali oveľa skôr, pretože v čase, keď prišla, bol nedostatok vakcín. „Nijako ma neprekvapuje, že keď si ľudia môžu vybrať, vyberú si Pfizer, ktorý má asi najlepšie meno,“ povedal.

Dôchodcovia sa podľa Tomáša chcú očkovať Sputnikom V. Myslí si, že keď sa môžu v iných krajinách očkovať ruskou vakcínou aj ľudia nad 60 rokov, malo by sa to dať aj u nás.

Krajniak kritizoval, že si štátne orgány prehadzovali ako „horúci zemiak“ rozhodnutie, kedy sa môže začať očkovať Sputnikom V. „Nikdy nesmie dôjsť k diskriminácii ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, aj napríklad pri cestovaní,“ dodal Tomáš.

Spor v strane Za ľudí a možnosť vzniku päťkoalície

Krajniaka nezaujíma, ako si strana Za ľudí vyrieši svoj vnútorný konflikt. „Počkáme si, ako to dopadne. Podstatné pre mňa je, či táto vláda plní program,“ vyhlásil.

Pokiaľ vláda plní program, je mu jedno, či bude predsedníčkou strany doterajšia šéfka Veronika Remišová, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková alebo niekto iný. V súvislosti s požiadavkou skupiny okolo Kolíkovej o účasť na koaličných radách Krajniak povedal, že za posledný polrok boli na každej koaličnej rade Remišová aj Kolíková, či šéfka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Krajniak nevie, prečo by mali otvoriť koaličnú zmluvu a vytvoriť päťkoalíciu, hoci to nepovažuje za vylúčené.

Tomáš zároveň uviedol, že je za to, aby aj po júnovom sneme Hlasu ostal v predsedníctve strany Peter Žiga, ktorý je obvinený za prečin podplácania. Tomáš zároveň odmietol, že by sa s oligarchom Jozefom Brhelom stretol v Hoteli Hilton, podobne ako bývalý minister vnútra za stranu Smer Róbert Kaliňák.