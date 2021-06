Začína sa očkovať Sputnikom, záujem je slabý

VIDEO: Prvý deň očkovania Sputnikom.

Banskobystrický kraj: Všeobecná nemocnica Lučenec

Všeobecná nemocnica Lučenec Bratislavský kraj: VKOC Sputnik – Poliklinika cudzokrajných chorôb, Americké námestie

VKOC Sputnik – Poliklinika cudzokrajných chorôb, Americké námestie Košický kraj: VKOC Michalovce

VKOC Michalovce Nitriansky kraj: Fakultná nemocnica Nové Zámky

Fakultná nemocnica Nové Zámky Prešovský kraj: VKOC Bardejov

VKOC Bardejov Trenčiansky kraj: Nemocnica Bojnice

Nemocnica Bojnice Trnavský kraj: VKOC Piešťany

VKOC Piešťany Žilinský kraj: Epidemiologická ambulancia Žilina, Sasinkova

Očkovanie v centrách sa spúšťa postupne, informovalo ministerstvo zdravotníctva. Od pondelka sa očkuje v Bratislavskom a Žilinskom kraji, následne v utorok sa pripája Nitriansky kraj, vo štvrtok Trenčiansky a Banskobystrický kraj, a počas nasledujúceho víkendu sa začne ruskou vakcínou očkovať v Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji, uvádza rezort.

Čítajte viac Matovič kričí: Chyťte Matoviča!

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský už dlhšie naznačuje, že o túto očkovaciu látku nebude veľký záujem. „Nedal by som sa Sputnikom V zaočkovať, ani by som to neodporúčal blízkym,“ vyhlásil pred viac ako týždňom.

Matovič, ktorý na dovoz Sputnika V doplatil takmer rozpadom vlády a prišiel o post premiéra, však tvrdí, že za nezáujmom je „obrovská trojmesačná antikampaň“. Aj tritisíc prihlásených za prvých 24 hodín považoval za úspech.

"Uvidíme ale až nakoniec, koľko to bude celkovo. Je potrebné povedať, že na Slovensku je záujem o Sputnik najmä u seniorov, tí však majú voči tejto vakcíne rôzne obmedzenia. V tomto smere sme jedna z mála krajín. Až v 60 krajinách sveta vekové obmedzenie na Sputnik nie je. Platí to aj o susednom Maďarsku,“ povedal Matovič.

Látka bude podávaná dospelým od 18 do 60 rokov. Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej išlo o rozhodnutie výrobcu. Matovič vyzval, aby sa Sputnikom mohli zaočkovať aj starší.

„Výrobca vakcíny Sputnik V Gameleya vo štvrtok zaslal nášmu Ministerstvu zdravotníctva oficiálny “Návod na lekárske použitie lieku”, ktorý bol aktualizovaný ešte 18. januára 2021. Po jeho doručení neexistuje žiadna legitímna prekážka, aby sa vakcínou Sputnik V mohli očkovať aj ľudia nad 60 rokov, presne tak ako vo všetkých 60tich krajinách, kde sa Sputnikom očkuje. Verím, že zlomyselní ľudia hnaní primitívnou geopolitickou nenávisťou tentokrát nedostanú priestor na svoje hry a starší ľudia dostanú možnosť sa očkovať vakcínou, ktorou chcú,“ napísal na sociálnej sieti.

Podľa iniciatívy Veda pomáha majú o Sputnik V najväčší záujem ľudia nad 45 rokov. Podľa ostatného prieskumu agentúry Focus, ktorý sa realizoval pred mesiacom, zaočkovať by sa ním dalo približne sedem percent populácie.

Dvestotisíc dávok Sputnika V ležalo od 1. marca v skladoch súkromnej firmy Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch.

VIDEO: Minister Lengvarský o Sputniku. (2. 6. 2021)

Lengvarský počas minulého týždňa vyhlásil, že ruskému výrobcovi Slovensko zaplatilo. Už raz ministerstvo zdravotníctva poslalo platbu do Ruska. Keďže však išla neskoro, začiatkom apríla chcel výrobca zmluvu na dodávku vypovedať a peniaze poslal späť.

Jedna dvojdávka stojí 19,90 dolára, čo je aktuálne približne 16,33 eura. Hoci Lengvarský nespresnil, koľko peňazí poslal výrobcovi, suma sa hýbe okolo 3,26 milióna eur.

Podľa zmluvy, ktorá je verejne dostupná, by však malo Slovensko zaplatiť za celé dva milióny dávok. Dokonca aj v tom prípade, ak by očkovaciu látku neprevzalo. Minister zdravotníctva však upokojuje, že by sa to mohlo ešte zmeniť. Celková suma sa totiž pohybuje vo výške 17 miliónov eur.

Vakcína Sputnik V sa na Slovensku používa na základe povolenia už bývalého ministra zdravotníctva Marka Krajčího na terapeutické použitie neregistrovaného lieku. Dovezené balenia však nesedeli s povolením, ktoré podpísal minister. Problém bol, že vakcína mala byť dovezená v liekovkách s inou gramážou, aká pôvodne prišla.

„Pôvodná verzia povolenia sa upraví podľa žiadosti tých, ktorí navrhovali očkovanie Sputnikom V,“ doplnil Lengvarský.

Málo času na premýšľanie

Keď sa 18. marca po prvý raz otvorila Čakáreň pre záujemcov o očkovanie, ktorí boli starší ako 60 rokov, za 24 hodín sa prihlásilo vyše 126-tisíc ľudí. Systém vtedy stále padal a jednoducho nezvládol nával. Keď sa koncom apríla zase otvorila registrácia pre ľudí vo veku od 16 do 40 rokov, tak sa za deň prihlásilo viac ako 77-tisíc ľudí.

Pri spustení možnosti vybrať si vakcínu Sputnik V už 24-hodinový záujem ledva presiahol tri tisícky.

Lengvarský vysvetľoval, že zatiaľ nevie, čo Slovensko urobí s látkou, ktorá sa nevyočkuje. Veľa času na rozmýšľanie však nie je.

V skladoch je totiž 100-tisíc dávok, ktoré sa podávajú v prvom cykle očkovania. Podľa údajov, ktoré ministerstvo zdravotníctva predložilo do vlády, prvá zložka očkovania bola vyrobená 31. januára tohto roku, podať by sa mala najneskôr v júli.

Aby bolo očkovanie účinné, musí byť podaná aj druhá zložka vakcíny. Časť dodávky, ktorú Slovensko už doviezlo, bola vyrobená už 12. januára a podať sa musí najneskôr v júli. Ide presne o 504 balení, pričom v jednom balení je päť ampúl. Druhá časť dodávky bola vyrobená 26. februára a vyexspiruje v auguste.

Matovičov atak

Príchod Sputnika V rozpútal koaličnú krízu. O miesto vo vláde prišiel Krajčí, nahradil ho Lengvarský. Kým Krajčí spolu s vtedy ešte premiérom Matovičom sú zástancami Sputnika V, Lengvarský sa snaží dať od neho ruky preč. Ešte prednedávnom pripúšťal, že je „nezanedbateľná časť verejnosti“, ktorá má o ruskú vakcínu záujem a inou sa dať očkovať nechce. Pripomínal však, že v tejto skupine sú aj ľudia, ktorí sa očkovať nechcú.

„Pred dvoma týždňami som žiadal ministra zdravotníctva, aby predložil jasný písomný plán, akým spôsobom bude Slovensko nakladať s vakcínami, ktoré by nám potenciálne mohli ostať, komu ich chceme predať,“ vyhlásil Matovič v stredu po rokovaní vlády. Dodal, že nechce, aby v skladoch zostali nepoužiteľné preexspirované vakcíny.

Rezort zdravotníctva však nechce zatiaľ hovoriť o možnom predaji vakcín, ktoré nikto na Slovensku nechce. Dokonca mu neprekáža, že Slovensko vynaložilo peniaze na niečo, čo ani nevyužije. „Taký prípad by nebol ani prvý, ani posledný. Spomeňte si na prasaciu chrípku,“ povedal Lengvarský s odkazom na rok 2009, keď Slovensko nakúpilo vakcíny proti prasacej chrípke za 7,6 milióna eur a takmer nikto sa nimi nedal zaočkovať.

Kto bude mať zodpovednosť?

Zodpovednosť za nežiaduce účinky na seba podľa Lengvarského preberá sám lekár alebo sestra, ktorí vakcínu podajú. „Je to rovnaké ako pri registrovaných vakcínach a zodpovednosť na seba preberá ten, kto vakcínu pichá,“ dodal minister.

Očkovať Sputnikom V by sa podľa skladového reťazca malo aspoň na jednom mieste v každom kraji. Vakcinačné miesta by preto mali vyrásť v Lučenci, Bratislave, Michalovciach, Nových Zámkoch, Humennom, Bojniciach, Piešťanoch či Žiline. Prvá osoba má byť zaočkovaná v pondelok 7. júna.

„Našli sme dostatok lekárov, ktorí s tým súhlasili,“ odpovedal Lengvarský na otázku, či bude mať kto očkovať.