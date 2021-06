O miliónových zmenkách šéfovia Markízy nevedeli, ich existenciu neukázal ani audit

Predvolaní boli štyria svedkovia, medzi nimi bývalí riaditelia televízie Václav Mika, Zuzana Ťapáková a Matthias Settele. Ako prvý predstúpil pred súd Settele, ktorého výpoveď tlmočia z nemeckého jazyka. Obžalovaný, ako aj jeho nový právny zástupca Štefan Neszméry, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta a právni zástupcovia TV Markíza sa na proces dostavili.

„Nepoznám obžalovaného. Som riaditeľom od roku 2013 a až v roku 2016 som sa dozvedel o existencii týchto zmeniek. Informoval som nadriadených. Iné vedomosti o zmenkách nemám,“ vypovedal Settele. Podľa vlastných slov sa nikdy nestretol s Ághom a ani odsúdeným podnikateľom Marianom Kočnerom. Ako povedal, interne vyšetrovali s nadriadenými dokumenty týkajúce sa zmeniek.

Čítajte viac Baránik: Kauza zmenky vyvoláva otázky, Slovensko potrebuje návrat k právnemu štátu

O zmenkách nemala podľa vlastných slov vedomosť ani exriaditeľka Markízy Zuzana Ťapáková. Ako uviedla, na čele televízie bola v rokoch 2011 až 2013, pričom prichádzala do styku aj s účtovníctvom a finančnými záležitosťami. O celej veci sa však dozvedela až z médií. „Takú sumu, to by som si pamätala," uviedla. "O zmenkách som nevedela, nemala som žiadnu vedomosť. Moja výpoveď v podstate lícuje výpovede, ktoré už som absolvovala ešte predtým v kauze zmenky, a takisto počas môjho pôsobenia ako generálnej riaditeľky nefigurovali v účtovníctve. V tom čase prechádzala spoločnosť pod novú americkú spoločnosť Media Time Warner a podliehala veľmi prísnym, veľmi striktným auditom,“ povedala médiám Ťapáková.

O existencii zmeniek nevedel ani ďalší exriaditeľ televízie Václav Mika. Uviedol to vo svojej výpovedi pred ŠTS. Mika, ktorý v pozícii pôsobil v rokoch 2006 až 2010, sa podľa vlastných slov oboznamoval so všetkou potrebnou dokumentáciou. O existencii zmeniek sa však dozvedel až v roku 2018, keď bola celá vec medializovaná.

Mika vo výpovedi zdôraznil, že pokiaľ by zmenky boli v dokumentácii televízie uvedené, musel by o tom vedieť. „Mal by som povinnosť to oznámiť majiteľom," povedal. Zároveň uviedol, že keď nastupoval do funkcie, oboznámil sa s výsledkom právneho auditu spoločnosti. Existencia zmeniek však z neho nevyplývala.

Repčík koncom júna

Ďalší exriaditeľ televízie Vladimír Repčík by mal vypovedať 30. júna. Pojednávanie je naplánované aj na začiatok júla.

Naposledy sa vo veci konalo vo štvrtok 3. júna, keď vypovedal Kočner a odsúdený exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko vypovedať odmietol.

Pojednávanie s Ághom sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky nesfalšoval a ním podpísané zmenky sú pravé. Obžalobu podal prokurátor ÚŠP Šanta v júni minulého roka. Zmenky boli v sume 34,5 milióna eur.

Ágh v minulosti figuroval v kauze, v ktorej 12. januára tohto roku Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil Ruska a Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody, ako obvinený. Ágha, označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.