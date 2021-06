Kolíková verí, že európska prokuratúra zlepší vyšetrovanie DPH podvodov

Európska prokuratúra funguje od 1. júna. „Inštitúcia sa ešte len rozbieha. Myslím si, že buď tomu veriť alebo neveriť. Ja verím, že je to dobrá cesta. Je dobré, že pre trestné činy, ktoré sa páchajú v európskom priestore, je vytvorený inštitút európskeho prokurátora,“ zdôraznila ministerka.

Kolíková verí, že nová inštitúcia zabezpečí zlepšenie komunikácie medzi prokurátormi z jednotlivých európskych krajín, najmä v súvislosti s vyšetrovaním podvodov s DPH. „Práve tu sa očakáva, že spolupráca medzi európskymi prokurátormi bude úspešná a podarí sa nám týchto páchateľov dolapiť,“ podotkla.

10 prípadov zo Slovenska

Európska prokuratúra už prebrala približne desať prípadov zo Slovenska. Pre médiá to potvrdil európsky prokurátor za Slovenskú republiku Juraj Novocký. Európska prokurátora od svojho vzniku postupne preberá prípady z jednotlivých členských štátov EÚ, v súčasnosti je ich zhruba sto.

Juraj Novocký nechcel špecifikovať, ktoré prípady Európska prokurátora zo Slovenska prevzala. „Zatiaľ je to predbežná otázka. Ale sú to tie prípady, ktoré jednoznačne patria do našej kompetencie. Teda týkajú sa či už korupcie pri prideľovaní eurofondov alebo aj samotného použitia eurofondov,“ doplnil. Ako dodal, Európska prokuratúra očakáva, že na Slovensku by mali ročne vybaviť približne sto prípadov.

Absolútne nezávislý orgán

Slovenský zástupca na Európskej prokuratúre vysvetlil, že budú spolupracovať so slovenskými orgánmi a prípadné žaloby budú podávať na slovenské súdy. „Európska prokuratúra na rozdiel od národných orgánov nebude akýmkoľvek spôsobom previazaná na národné orgány, ani politické orgány. Je absolútne nezávislým orgánom. Podlieha kontrole len zo strany Európskeho parlamentu. Jedine vo vzťahu k nemu bude predkladať správy o svojej činnosti. Nikto iný nemôže zasiahnuť do našej činnosti,“ uzavrel Novocký.

Hlavnou úlohou Úradu európskej prokuratúry je bojovať proti podvodom, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov EÚ. Môže vyšetrovať aj cezhraničné podvody v oblasti DPH – ak sa týkajú najmenej dvoch členských krajín EÚ a spôsobená škoda presiahla desať miliónov eur -, a tiež colné delikty. Sídlom nezávislého Úradu európskej prokuratúry je Luxemburg, kde pôsobí 22 prokurátorov zo štátov, ktoré sa do fungovania EPPO zapojili. Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko tak zatiaľ neurobili.