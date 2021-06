Heger chce z vedy urobiť premiérsku tému, sľubuje lepšie financovanie vysokých škôl

Vláda sa zasadí za lepšie financovanie vysokých škôl. V pondelok počas tlačovej konferencie to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) po tom, ako sa stretol s predstaviteľmi Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a Slovenskej akadémie vied (SAV).

Poukázal aj na to, že pandémia ukázala, že veda a výskum majú nezastupiteľnú úlohu a je potrebné im venovať nielen značnú pozornosť, ale aj financie. Zároveň ich chce „vyzdvihnúť na najvyššie poschodie“ a urobiť z toho premiérsku tému.

Veľká budúcnosť

Heger poukázal, že veda bola dlhé roky na pokraji záujmu politikov a aj napriek tomu tu pôsobia špičkoví vedci. SRK aj SAV označil za kľúčové články spoločnosti, s ktorými chce do budúcnosti diskutovať. „Pandémia nám ukázala, že veda a výskum má nezastupiteľnú úlohu, a preto je dôležité a potrebné, aby sme jej venovali značnú pozornosť a aj investície,“ povedal Heger.

„Veda, výskum a inovácie sú veľká budúcnosť, pretože práve v tejto téme je ukrytá úspešná budúcnosť Slovenska,“ uviedol premiér. Podľa neho je potrebné identifikovať priority, ktoré sú stanovené aj v programovom vyhlásení vlády i v pláne obnovy.

Premiér poukázal, že pri vysokých školách sa často hovorí o efektivite. „Ako Slovensko máme obmedzené zdroje, a preto je dôležité, aby sme sa zhodli, ktoré sú tie odbory, do ktorých investovať môžeme a do ktorých investovať budeme a ktoré sú potrebné pre rozvoj Slovenska,“ zhodnotil Heger. Dodal, že je potrebné sa spoločne zasadiť za to, aby sa na Slovensko začali vracať zo zahraničia študenti.

850 miliónov z plánu obnovy

Podľa premiéra je dôležité prilákať vedcov a pedagógov zo zahraničia, či už budú zo Slovenska alebo z iných krajín. „Ako vláda sa zasadíme o lepšie financovanie vysokých škôl a celkovú zmenu financovania aj na základe hodnotenia vysokých škôl a ich výkonnosti. Špecifická pozornosť bude venovaná aj tvorbe podmienok pre skvalitňovanie pedagogickej a vedeckej činnosti,“ dodal. Je rád, že plán obnovy ráta aj s financiami do oblasti vedy, výskumu a vysokého školstva. Priblížil, že na reformy vysokého školstva je vyčlenených 213 miliónov eur, na podporu vedy, výskumu a inovácie 633 miliónov eur.

Prezident SRK Rudolf Kropil víta, že na stretnutí s premiérom mohli prezentovať priority SRK, medzi ktoré patrí kvalita vzdelávania na vysokých školách. Podotkol, že sa musí zlepšiť celková infraštruktúra vysokého školstva v krajine a zlepšiť podmienky študentov na štúdium, ale aj na bývanie. Verí, že financovanie vysokých škôl bude v režime, ktorý je porovnateľný s financovaním v krajinách V4.

„Dlhodobo si myslíme, že vzdelávanie, veda, výskum a inovácie sú jedna reťaz, ktorá musí na seba nadväzovať a pokiaľ táto reťaz nie je prioritnou témou premiéra a štátu, tak to dopadne tak, ako to dopadlo v predošlých rokoch,“ poznamenal predseda SAV Pavol Šajgalík. Aby Slovensko mohlo byť úspešnou, inovatívnou krajinou, potrebujeme podľa Šajgalíka dostať do obehu kvalitné výsledky a kvalitných ľudí. Tiež prízvukoval dôležitosť návratu slovenských vedcov späť zo zahraničia. Dodal, že sa nebojí ani internacionali­zácie.