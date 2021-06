Sputnikom zaočkovali pútnika aj učiteľku

VIDEO: Prvý deň očkovania Sputnikom.

V bratislavskej Poliklinike cudzokrajných chorôb začali v pondelok so štyridsaťminútovým meškaním. Problém bol, že sa nedokázali spojiť so systémom Národného centra zdravotníckych informácií. Ten totiž spravuje Čakáreň, v ktorej sa registrujú záujemcovia na očkovanie. Aj Sputnikom V.

Prvou bola učiteľka, ktorá sa chce takto chrániť vo svojej práci. Hovorí, že u nich v škole bola už len ona nezaočkovaná. Nechcela ukázať ani svoju tvár, povedať meno či viac hovoriť o tom, prečo si vybrala práve Sputnik.

Druhým miestom na Slovensku, kde sa v pondelok spustilo očkovanie ruskou vakcínou, bola žilinská Epidemiologická ambulancia. Prvým zaočkovaným bol pútnik Igor. Tvrdí, že pre túto vakcínu by bol ochotný aj cestovať do Ruska.

Čo je ruské, musí byť dobré

Vojenské lietadlá Spartan priviezli prvých 100-tisíc dávok Sputnika V 1. marca na košické letisko. Očkovať sa začalo 7. júna, látka sa podáva v dvoch cykloch, medzi ktorými je časový odstup tri týždne.

Prvá dávka vakcíny expiruje v júli, druhá v auguste. Podľa zverejnenej zmluvy má Slovensko záujem o nákup milióna dvojdávkových vakcín. Tú podpísal bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Terajší minister Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) si myslí, že Slovensko neminie viac ako 80-tisíc dávok ruskej látky. Už viackrát upozornil, že nemá dokúpiť ďalšie dávky, kým vakcínu neschváli Európska lieková agentúra. Tá tvrdí, že ruský výrobca o registráciu stále nepožiadal.

To, že vakcína nemá európsku registráciu, však ľuďom, ktorí sa prišli zaočkovať, neprekážalo. „Od malička nás očkovali ruskými vakcínami a sme tu," smeje sa päťdesiatnik Majo. Tvrdí, že inou vakcínou by sa očkovať nedal a to, že sa na Slovensku začalo s očkovaním až v pondelok, dáva za vinu politikom. „Čakal som na Sputnik V. Len tejto vakcíne verím," dodal, pričom ostatným vakcínam neverí, pretože boli prirýchlo vyvinuté. Sputnik V bol pritom prvou vakcínou proti COVID-19, ktorá sa dostala na trh. Bolo to už 11. augusta 2020.

V Čakárni je aktuálne 77-tisíc záujemcov o vakcínu. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií z nich len 4 597 čaká výhradne na ruskú vakcínu. Na Slovensku sa pritom v priemere za posledných päť dní denne očkuje 12-tisíc ľudí.

„V prvý deň zaočkujeme 60 ľudí. V nasledujúcich dňoch 200 denne a budúci týždeň 300. Všetko závisí od toho, aký bude záujem," hovorí Ľubica Rozinová, riaditeľka Polikliniky cudzokrajných chorôb v Bratislave. Zatiaľ zo skladov Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch priviezli do ôsmich vakcinačných centier po celom Slovensku 7 600 dávok.

Ruský Sputnik musí byť aj podľa príbalového letáku skladovaný pri nižšej teplote ako mínus 18 stupňov a do dvoch hodín od nariedenia sa musí vakcína podať, inak sa znehodnotí. Očkovanie ruskou látkou sa bude spúšťať postupne. V pondelok začal Bratislavský a Žilinský kraj, v utorok sa pripojí Nitriansky kraj, vo štvrtok Trenčiansky a Banskobystrický kraj. Počas budúceho víkendu by sa to malo spustiť aj na východe, kde sa očakával najvyšší záujem. No aj tu je oproti predpokladom veľmi nízky.

Vektorová vakcína

Vakcinácia prebieha podobne ako pri ostatných. Každý záujemca pred očkovaním podpíše poučenie. No najmä, že bude zaočkovaný neregistrovanou vakcínou.

„Bol som rozhodnutý neočkovať sa. No rozmyslel som si to a vybral som si Sputnik V. Inak by som sa zaočkovať nedal," hovorí 59-ročný Stanislav, ktorý prišiel na bratislavskú kliniku. Je presvedčený, že po podaní vakcíny ho nebudú trápiť žiadne vedľajšie účinky.

Sputnik V patrí do skupiny vektorových vakcín, medzi ktoré sa radí aj Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca. Ich základom je oslabený vírus, v tomto prípade ľudský adenovírus. Ten sa v bunkách tela nemôže replikovať, takže u človeka nevyvolá ochorenie COVID-19.

Sputnik V pozostáva z dvoch typov ľudských adenovírusov – Ad26 a Ad5. Jeden je obsiahnutý v prvej dávke vakcíny, druhý je súčasťou druhej dávky.

Na Slovensku sa podáva ľuďom vo veku 18 až 60 rokov. Podľa Lengvarského také inštrukcie dodal výrobca.

Za to, aby sa mohli očkovať ruskou látkou aj ľudia starší ako 60 rokov, bojuje minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Ruská strana Slovensku nedodala podrobnejšiu dokumentáciu k vakcíne, aby štát mohol rozhodnúť o očkovaní aj starších ľudí. Bežná prax však pri iných vakcínach je, že výrobca automaticky, dokonca vopred, dodáva príbalový leták, v ktorom vysvetľuje podmienky a spôsob očkovania, možné nežiaduce účinky, spôsob skladovania, zloženie látky a podobne.

Cez víkend rezort zdravotníctva avizoval zmenu. „Koncom týždňa ministerstvo dostala dokument v ruskom jazyku, ktorý momentálne analyzujeme," uviedla hovorkyňa Zuzana Eliášová. Výsledkom môže byť otvorenie očkovania Sputnikom aj pre starších. Ministerstvo však odmietlo poskytnúť leták verejnosti.

Súčasná zaočkovanosť v skupine od 60 do 69 rokov je 50 percent, u 70– až 79-ročných je to 69 percent a u starších ako 80 rokov sa miera zaočkovanosti zastavila na 56 percentách. Lengvarský si myslí, že mieru zaočkovanosti u týchto vekových skupín je možné zvýšiť len tým, že vakcínu dostanú bližšie k ľudom. Napríklad pomocou mobilných vakcinačných jednotiek či očkovaním v ambulanciách všeobecných lekárov. Naopak, terajší minister financií Matovič je presvedčený, že ľudia nad 60 rokov čakajú len na Sputnik V.

My necestujeme

Ľudia, ktorí sa prišli v pondelok zaočkovať ruskou vakcínou tvrdili, že im nezáleží na tom, či im neregistrovaná vakcína obmedzí cestovanie. „V podstate necestujem, mne je to jedno," krčí ramenami 60-ročný Milan. No je presvedčený, že je len otázkou času, kedy aj susedné krajiny začnú očkovanie Sputnikom V uznávať.

Keďže je Sputnik V neregistrovanou vakcínou, môže znamenať stop pri cestovaní už aj medzi krajinami Európskej únie. Podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa (SaS) Maďarsko avizovalo, že bude uznávať očkovanie ruskou aj čínskou vakcínou. Pripomenul však, že Rakúsko naďalej neuznáva očkovanie Sputnikom V, čínskou vakcínou však áno. „Dôvodom je, že čínsky výrobca vakcíny požiadal o registráciu WHO, čo ruský výrobca neurobil. Dosť by to uľahčilo situáciu," skonštatoval.

Očkovanci Sputnikom V sa do Poľska nedostanú. Poľský rezort diplomacie vyhlásil, že v krajine budú akceptovať iba očkovacie látky, ktoré schválila Európska lieková agentúra. Slovensko sa však podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS) pravdepodobne pridá medzi štáty, ktoré budú očkovanie Sputnikom V uznávať. „Predpokladám, že budeme očkovanie Sputnikom V uznávať, keďže u nás je vakcína povolená a využíva ju aj Maďarsko," ozrejmil Korčok.

To znamená, že turisti, ktorí pricestujú na Slovensku a budú zaočkovaní ruskou vakcínou, sa na hraniciach nebudú musieť preukázať negatívnym testom alebo prekonaním ochorenia COVID-19.

Čo je Sputnik V?

Vakcína proti koronavírusu Sputnik V patrí do skupiny vektorových vakcín. Jeho základom je oslabený ľudský adenovírus. Vakcínu predstavil svetu 11. augusta 2020 Gamalejov výskumný inštitút pre epidemiológiu a mikrobiológiu, ktorý patrí pod ruské ministerstvo zdravotníctva, ako prvú vakcínu proti COVID-19 na svete. Odvtedy nebola zaregistrovaná Európskou liekovou agentúrou z dôvodu nedodania dokumentácie. Predbežné výsledky z tretej fázy testovania ukazujú, že vakcína má účinnosť pri symptomatickom priebehu COVID-19 takmer 92 percent.