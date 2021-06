Pčolinský bude hlasovať za odvolanie Mikulca, dáva mu za vinu rozvrat v polícii

Líder Sme rodina Boris Kollár v pondelok (7. 6.) povedal, že dvaja poslanci hnutia budú mať pri hlasovaní „zelenú kartu“. Pčolinský kritizuje Mikulca za rozvrat v polícii.

„Budem hlasovať za odvolanie ministra, pretože nemá moju dôveru dlhodobo, nie je to otázka dvoch mesiacov alebo krátkeho obdobia. Myslím si, že absolútne nezvláda svoj rezort. Reagovať na všetky otázky v zmysle, že ‚ja nič neviem, ja o ničom netuším, ja na nič nemám dosah‘, to nie je minister vnútra,“ skonštatoval Pčolinský s tým, že v polícii je totálny rozvrat a vojna policajtov.

Pčolinský kritizuje tiež to, že Mikulec zatiaľ počas svojho pôsobenia neurobil personálne zmeny. „Drvivá väčšina nominantov vlády Roberta Fica je stále vo svojich funkciách,“ dodal. Jeho výhrady súvisia aj s informáciami o manipulovaní vyšetrovania viacerých kaúz, pretože sa to deje „za jeho ministrovania“.

Pčolinský si chce najprv prečítať odôvodnenie návrhu opozície na odvolanie Mikulca. Pčolinská predpokladá, že argumenty opozície len podporia jej stanovisko. „Nepodporím ministra z toho dôvodu, že už dlhšie nepožíva moju dôveru vzhľadom na udalosti, ktoré sa dejú,“ vysvetlila.

O svojom rozhodnutí už Pčolinský informoval aj lídra hnutia Borisa Kollára, premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), ako aj kolegov na koaličnej rade. „Premiér z toho nadšený nebol, snažil sa ma presvedčiť, aby som prehodnotil svoje rozhodnutie, no pochopil, že moje rozhodnutie je pevné,“ povedal.

Kollár avizoval, že väčšina klubu by mala Mikulca vo funkcii podržať. „Platí to, čo bolo povedané, klub Sme rodina sa v tejto veci poradí. Zároveň, doteraz sa hnutie Sme rodina správalo ako zodpovedný koaličný partner. Preto verím, že nenastanú také okolnosti, aby sa to v budúcnosti muselo zmeniť," podotkol Kollár.

Poslanec hnutia Martin Borguľa si podľa vlastných slov vypočuje argumenty opozície i obhajobu Mikulca. Predpokladá ale, že argumenty opozície budú slabé, a tak zrejme podporí ministra. Zuzana Šebová bude hlasovať za jeho zotrvanie vo funkcii. Jozef Lukáč a Petra Krištúfková skonštatovali, že ešte budú rokovať na poslaneckom klube a hlasovať budú tak, ako sa dohodnú.

Čítajte viac Krajniak: Minister vnútra Mikulec sa stráca v tom, čo sa mu deje v rezorte

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) ešte v nedeľu v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo uviedol, že Mikulec sa stráca v tom, čo sa mu deje v rezorte.

Reagoval tak na otázku, či je Mikulec dobrým ministrom vnútra. „Nie je možné, aby jedni policajti zatýkali druhých a opačne. Tak dobrý minister vnútra nekoná,“ zhodnotil Krajniak.

Smer chce Mikulca odvolávať v súvislosti s podozreniami o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek. Pochybnosti mali vyplynúť zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS). Návrh na vyslovenie nedôvery chce podať tak, aby sa mimoriadna schôdza konala počas riadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa má začať 15. júna.