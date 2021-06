Slovensko v júni zavalia vakcíny, pritom čochvíľa nebude koho očkovať

Nepomohol ani Sputnik V. Zaočkovanosť sa pohybuje okolo 33 percent, prvou dávkou je zaočkovaných 1 814 811 ľudí, druhou 932 549 obyvateľov.

Koľko vakcín bolo dodaných na Slovensko a koľko má prísť Comirnaty od konzocia Pfizer/BioNTech: dosiaľ bolo dodaných 1 945 710 dávok, do konca júna má prísť 1 145 430

Moderna: prišlo 278 400 dávok, do konca júna sa očakáva 213 200 dávok

Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca: dodaných bolo 675 000 dávok, do konca mesiaca má prísť už len 28 000 kusov

Johnson&Johnson: v súčasnosti má Slovensko k dispozícii 41 600, prísť má ešte 132 000 kusov

Sputnik V: dodaných je 100–tisíc dvojzložkových dá­vok

Začiatkom roka sa vakcinovalo najmä v nemocniciach. Očkovacia stratégia pritom prechádzala zmenami a dodávka látok, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu, vypadávala. Samosprávne kraje sa pustili do budovania vakcinačných centier, aby čo najviac sprístupnili očkovanie. Pripravili aj autobusy, ktoré chodia očkovať ľudí do najodľahlejších kútov krajiny. Aj tak sa snažili očkovanie popularizovať a nahradiť spiacu očkovaciu kampaň.

Pred dvoma týždňami bolo v Čakárni zaregistrovaných 250-tisíc záujemcov o očkovanie. Dnes je čakajúcich len 76-tisíc. Nepomohol ani Sputnik V, ktorý si vybralo 5 275 ľudí. Slovensko je aktuálne piatou najmenej zaočkovanou krajinou v Európskej únii. Koniec rebríčka patrí Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a Litve.

„Aktuálne máme 118 centier pre verejnosť na očkovanie proti COVID-19, v 62 nemocniciach, 26 poliklinikách a 30 veľkokapacitných očkovacích centier," vyratúva hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. K nim sa pridá ešte ďalších osem, kde budú od 7. júna aplikovať Sputnik V.

VIDEO: Prvý deň očkovania Sputnikom.

Veľkokapacitné centrá však v tejto chvíli svoju úlohu splnili. „Ak sa nič nezmení, predpokladáme, že ich začneme postupne zatvárať v horizonte mesiaca, dvoch," upozorňuje banskobystrický vicežupan Ondrej Lunter. Kraj pritom prevádzkuje osem zariadení. „Náš mandát sa pomaly končí a ak nedostaneme nejaký ďalší, nevieme pokračovať. Na ťahu je teraz ministerstvo zdravotníctva, od ktorého očakávame jasnú predstavu o ďalšom postupe,“ dodal.

Samosprávy však nemali dostatočné priestory ani skúsenosti s organizovaním takýchto projektov. Navyše nemohli využiť služby nemocníc, ktoré ešte prednedávnom boli plné pacientov s diagnózou COVID-19. Keďže na Slovensku platil núdzový stav, nemuseli ani samosprávy rozbiehať zložité verejné súťaže. Tak dostali príležitosť firmy, ktoré ekonomicky postihla pandémia.

Masové očkovanie dnes zabezpečujú spoločnosti, ktoré organizovali kongresy, festivaly, majitelia kúpeľov. Župa im pomohla zohnať lekárov, sestry, medikov. Očkovacie centrá sa priam predbiehali v rýchlosti a množstve očkovania. Teraz sa chystajú zatvárať. Hoci zaočkovaná je len tretina populácie.

Chýba motivácia

Veľkokapacitné očkovanie proti COVID-19 ako zaujímavú podnikateľskú príležitosť vnímali mnohí. Spočiatku boli zmluvy nastavené motivačne a pre mnohých prevádzkovateľov bolo očkovanie výhodné. Rezort zdravotníctva im platí za každú vpichnutú vakcínu sumu 7,5 eura. Pôvodne to bolo päť eur, no s väčšími dodávkami vakcín sa aj po tlaku samospráv v apríli suma zvýšila.

Jednou z takýchto firiem, ktorá organizuje očkovanie, je aj Hurricane, ktorá sa bežne venuje výstavám a konferenciám. „Zmluvu sme uzatvorili na 1,5 milióna, ale to je na celý rok," pripomína Martin Štefanek, majiteľ firmy Hurricane, ktorá zastrešuje centrá v Banskobystrickom kraji. Pripomína, že suma pokrýva osem centier v mestách Brezno, Zvolen, Banská Bystrica, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom.

„Keď si to hodíte do kalkulačky so všetkými výdavkami, zistíte, že veľa na tom ani nezískame," dodáva Štefanek a zároveň tvrdí, že postupne sa očkovanie stáva pre nich nevýhodným. „Krivka záujemcov o očkovanie ide dole, a to znamená, že sa tieto centrá budú rušiť mesto po meste," upozorňuje Štefanek.

Zdravotnícky analytik inštitútu INESS Martin Vlachynský tvrdí, že už nikto nemá motiváciu očkovať. Jedinou boli podľa neho peniaze a prevádzka jedného veľkokapacitného centra stojí štát 30-tisíc eur mesačne.

„Je otázne, či ešte stále potrebujeme, aby sa očkovanie robilo masovo na štadiónoch a nemali by sme rozmýšľať nad tým, ako dostať vakcínu bližšie k ľudom," myslí si Vlachynský.

Tvrdí, že očkovanie by malo prejsť do normálneho módu a proti COVID-19 by sa malo očkovať tak, ako sa očkuje proti chrípke. Na porovnanie uvádza, že v USA dnes očkujú v každom obchodnom dome Walmart a záujemca sa nemusí ani registrovať.

Vlachynský pripomína, že rezort by mal preto začať využívať služby všeobecných lekárov, ktorí s ním súhlasia.

„Som presvedčená o tom, že očkovanie proti COVID-19 do ambulancií všeobecných lekárov rozhodne patrí. Všeobecní lekári totiž už tradične vo svojich ambulanciách očkujú proti celej palete ochorení, a navyše svojich pacientov dôkladne poznajú," myslí si všeobecná lekárka pre dospelých Jana Bendová.

Hoci dostala ponuku na očkovanie, odmietla ju. „Mám totiž skúsenosti s výpadkami elektrickej energie v budove, kde sídli ambulancia, a odmietam niesť zodpovednosť za vakcíny uskladnené v ambulancii, ktoré by sa pri výpadku elektrického prúdu znehodnotili," dodala Bendová. Cena záložného generátora sa pohybuje okolo päťtisíc eur.

Vlachynský argumentuje, že aj v tomto prípade je možné nájsť riešenie. „Máme rozsiahlu sieť laboratórií, ktoré majú mrazáky. Zároveň majú vyriešenú logistiku, pretože zbierajú po ambulanciách vzorky. To isté auto by mohlo rozvážať aj vakcíny," dodal.

Kampaň viazne

Začiatkom mája sa mala kampaň sústrediť na starších ľudí, no dnes už minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) priznáva, že internetové a televízne spoty nepresvedčia seniorov na očkovanie. Rezort do kampane zatiaľ investoval 2,2 milióna eur, no analytici upozorňujú, že problém so záujmom je potrebné riešiť inak.

„Ukazuje sa, že okrem tradičných metód marketingovej kampane cez masmédiá bude nevyhnutné používať aj alternatívne a inovatívne spôsoby komunikovania s verejnosťou," vysvetľuje analytik INEKO Dušan Zachar. Cestu vidí cez mobilné vakcinačné jednotky, očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov, hromadné očkovanie vo veľkých firmách na rôznych podujatiach. Očkovanie vo firmách sa posledný týždeň skloňuje aj na ministerstve zdravotníctva, no detaily sú zatiaľ vágne.

Zachar upozorňuje, že za nízku mieru zaočkovanosti môžu aj chyby politikov. „K vyššej zaočkovanosti by dozaista prispelo aj to, keby vrcholní predstavitelia hlavných opozičných strán – Hlasu a Smeru – neboli v otázke očkovania vlažní či úplne odmietaví a nešírili konšpirácie. Je to z ich strany veľmi krátkozraké a protislovenské uvažovanie," upozorňuje Zachar. Dodáva, že už nastal moment, aby sa otvorila diskusia aj o výhodách pre zaočkovaných.

„Byť zaočkovaný je totiž pozitívny efekt, z ktorého benefituje celá spoločnosť, aj tí nezaočkovaní, preto to treba podnecovať a zodpovednosť nejakým spôsobom odmeňovať," pripomína analytik Zachar.