Sudca o kauze šéfa policajnej inšpekcie: Skutok sa stal, chýbajú dôkazy

Sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v sobotu nevzal do väzby šéfa policajnej inšpekcie Adriána Szabóa. Vyšetrovateľom a prokurátorovi vytkol, že nevypočuli svedkov, ktorí mali dokázať podozrenie z korupcie. Szabó priznal, že dostal televízor, telefóny a tisícku. Ako dar.

Podľa zdôvodnenia súdu vyšetrovateľ riaditeľa Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra Szabóa stíha pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, zločin prijímania úplatku.

Szabó mal od roku 2016 do minulého leta poskytovať informácie bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernardovi Slobodníkovi, ktorý sa tak vyhol vlastnému trestnému stíhaniu. Informácie mali ďalej dostávať ľudia, ktorí boli zapletení do lustrácií novinárov či zverejnenia správ z aplikácie Threma.

Za vynášanie informácie a sľúbenie beztrestnosti mal Szabó zobrať najmenej šesťkrát finančnú hotovosť v sumách od 2 500 do 5-tisíc eur, spolu najmenej 20-tisíc eur. Ďalej televízor Panasonic v hodnote 2 890 eur, tri mobilné telefóny Apple, jeden Samsung.

Szabó vynášanie informácii poprel, nie však prijímanie darov. Dostal televízor, dva telefóny značky iPhone a jeden Samsung. Tvrdí však, že tieto veci nesúvisia s pracovnou činnosťou.

Televízor dostal spolu s ďalším človekom a darcovi za to kúpili hodinky za takmer štyritisíc eur. Telefóny dostal len preto, že ich darca dostal zadarmo. Ďalej Szabó vypovedal, že dostal tisíc eur – ale päťsto bol dar k narodeninám a päťsto dar k narodeniu syna.

Šéf inšpekcie dodal, že už vlani v decembri vedel, že nadobudnutie televízora sa bude preverovať. Ak by chcel, tak by sa ho zbavil a „nevymýšľal komplikovanú obhajobu o kúpe hodiniek ako protihodnoty“.

Szabó sa necíti byť vinný

Pred sudcom Szabó vyhlásil, že nemieni ukončiť služobný pomer, „lebo sa ničoho nedopustil“. Pri prehliadke iných priestorov polícia zaistila úradné záznamy. Szabó vysvetľoval, že tieto záznamy si vyžiadal na pokyn ministra vnútra, resp. policajného prezidenta, „aby ich mohol informovať o kauzách, v ktorých ho o informácie požiadali“. Z kontaktu s policajným prezidentom Petrom Kovaříkom sa dozvedel o vzniku pracovnej skupiny.

Na margo stretnutia v budove SIS, ktorého sa Szabó zúčastnil 17. mája, povedal, že dostal pokyn od ministra vnútra. Dodal, že z desiatich osôb, ktoré na stretnutí boli, poznal len generálneho prokurátora, policajného prezidenta, špeciálneho prokurátora videl po druhý raz v živote.

Prokurátor zasa poukazoval, že Szabó disponoval a disponuje informáciami o trestných konaniach vedených nielen na inšpekcii, ale aj ostatných zložkách polície. Podľa neho by ich mohol využiť vo svoj prospech a ovplyvňovať svoje trestné stíhanie.

Sudca pre prípravné konanie konštatoval, že po začatí trestného stíhania neboli vypočutí žiadni svedkovia, ale potvrdil záver prokurátora, že získané dôkazy v dostatočnej miere „nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený“.

No ďalej v odôvodnení píše, „že celé obvinenie je založené na výpovedi svedka, čo má potom potvrdzovať svedok xxx s tým, že s každým odovzdaním peňazí sa mu mal Szabó pochváliť, resp. aj ich odmietnutím zo strany obvineného“.

Sudca nesúhlasí s prokurátorom, že „páchanie trestnej činnosti sa stalo neoddeliteľnou súčasťou spôsobu života obvineného, akým si postupne zvyšoval svoj životný štandard“, keďže nie je dôkaz, že by Szabó pokračoval v trestnej činnosti do obdobia, keď bolo vznesené obvinenie. Preto sudca neposlal Szabóa do väzby. Prokurátor voči jeho rozhodnutie podal sťažnosť, takže o väzbe pre šéfa policajnej inšpekcie bude rozhodovať Najvyšší súd budúci pondelok.

Mikulec predloží na rokovanie vlády návrh na odvolanie Szabóa

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) predloží na stredajšie rokovanie vlády návrh na odvolanie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Adriána Szabóa. Dôvodom je začatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia vo veci pokračovacieho zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa a zo zločinu prijímania úplatku.

Szabó je v súčasnosti na základe personálneho rozhodnutia ministra dočasne pozbavený výkonu štátnej služby a všetky úkony spojené s činnosťou inšpekčnej služby vykonáva poverený funkcionár úradu.