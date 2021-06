V kauze vraždy Jána Kuciaka sa objavil nový dôkaz

Kvasnica to uviedol v rozhovore pre Aktuality.sk. Spresnil, že nový dôkaz môže mať zásadný význam pre konanie v trestnej veci obžalovaného Mariana Kočnera a spol.

„Prokurátor navrhol odvolaciemu súdu vykonať listinný dôkaz – znalecký posudok, ktorý bol vyhotovený v inej trestnej veci,“ hovorí Kvasnica. „V inom trestnom konaní pribral orgán do konania znalecký ústav. V tomto prípade Filozofickú fakultu UK, a to za účelom analýzy SMS správ, ktoré boli vyextrahované z mobilného telefónu Kočnera. Pre verejnosť je to známe ako SMS-ky v aplikácii Threema. Tento znalecký ústav by mohol prispieť k tomu, aby tento dôkaz mal zásadný význam aj v našej kauze. To sa zatiaľ nedarilo,“ dodal.

Kvasnica si myslí, že tento dôkaz môže mať zásadný význam pre potvrdenie výpovede svedka Zoltána Andruskóa. Ten opisoval priebeh deja presne tak, ako to kopírujú SMS-ky medzi Kočnerom a Alenou Zsuzsovou. Dôkaz mal podľa jeho informácií v týchto dňoch dostať Najvyšší súd. Ten bude v prípade vraždy rozhodovať 15. júna.