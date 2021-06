Mikulec: Hlasovanie Pčolinských teoreticky poruší koaličnú zmluvu

„Celkom v poriadku to nie je, ale je to každého voľba,“ komentoval Mikulec. S premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) a ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina) by sa mal stretnúť v pondelok 14. júna. „Rád by som si vysvetlil veci, ktoré pán Krajniak komunikoval mediálne,“ uviedol o plánovanom stretnutí. Šéf rezortu práce cez víkend povedal, že minister vnútra sa stráca v tom, čo sa mu v rezorte deje.

Predsedu SaS Richarda Sulíka konflikt medzi koaličnými partnermi OĽANO a Sme rodina mrzí. Poslanecký klub liberálov podporí Mikulcovo zotrvanie vo funkcii, keďže nejasnosti poslancom vysvetlil. Ako skonštatoval Sulík, zaujíma ho výsledok, Mikulec podľa neho odvolaný nebude.

Čítajte viac Odvolávanie Mikulca: Kollárov varovný prst

Poslanecký klub OĽANO stojí podľa poslanca hnutia Milana Vetráka pevne za Mikulcom, nemá dôvod mu vyslovovať nedôveru. To, že by mali koaliční poslanci hlasovať za jeho odvolanie považuje za výnimočnú situáciu a verí, že sa to nebude opakovať.

Strana Smer-SD v utorok (8. 6.) podala návrh na vyslovenie nedôvery Mikulcovi. Chce ho odvolávať v súvislosti s podozreniami o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek. Pochybnosti mali vyplynúť zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS). Chcú, aby sa mimoriadna schôdza o odvolávaní konala počas riadnej schôdze Národnej rady SR, ktorá sa má začať 15. júna.

Koaličné kluby už avizovali Mikulcovi svoju podporu. Za odvolanie ministra však plánujú hlasovať predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský a poslankyňa za hnutie Adriana Pčolinská.