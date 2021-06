Vláda ide podľa Rašiho de facto zrušiť 22 regionálnych nemocníc

Hegerova vláda ide podľa Richarda Rašiho (Hlas-SD) de facto rušiť 22 regionálnych nemocníc, pričom chce zlikvidovať 38 % všetkých akútnych lôžok, čo je 10 729 lôžok, ktoré v slovenských nemocniciach máme. Nie proporčne, ale v regiónoch. Upozornil na to v stredu člen zdravotníckeho výboru a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši. Potvrdzovať to má podľa Rašiho aj plán obnovy, ktorý s pomocou nemocniciam v regiónoch už nepočíta.

Pred niekoľkými dňami rezort zdravotníctva predstavil zástupcom nemocníc materiál nazvaný OSN – čo znamená optimalizácia siete nemocníc. Štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková povedala, že má politickú podporu. Podľa Rašiho majú byť nemocnice rozdelené do piatich stupňov – od národných po komunitárne. V komunitárnych sa podľa materiálu bude poskytovať iba „nejaká forma urgentnej starostlivosti na mieste, 1-dňová starostlivosť, stacionáre, ale čo sa týka lôžkovej starostlivosti, poskytovali by iba následnú alebo rehabilitačnú starostlivosť“, teda nie urgentnú, akútnu.

„V ľudovej reči to znamená, že to bude niečo ako poliklinika s lôžkovou časťou, kde bude liečebňa dlhodobo chorých a zopár rehabilitačných lôžok. Ak sa vám stane vážny úraz, dostanete infarkt, alebo mozgovú príhodu, tieto nemocnice pacientov komplexne liečiť nebudú, budú ich posúvať do nemocníc vyššieho typu,“ povedal Raši. O svoju nemocnicu tak prídu podľa Rašiho na základe materiálu ministerstva zdravotníctva pacienti v Malackách, v Komárne, ale aj vo Veľkom Krtíši, Dolnom Kubíne, v Liptovskom Mikuláši, v Rimavskej Sobote, vo Zvolene a v Brezne, v Kežmarku a v Levoči, v Snine, vo Svidníku, vo Vranove, Kráľovskom Chlmci a v Trebišove. Spolu sa má na komunitné nemocnice pretransformovať 22 nemocníc, ktoré dnes poskytujú aj akútnu zdravotnú starostlivosť.

Rezort hovorí o vytĺkaní politických bodov

Ministerstvo zdravotníctva v stredu v reakcii uviedlo, že dôrazne odmieta tvrdenia strany Hlas-SD a pripomína, že práve zástupcovia predmetnej politickej strany vyjadrovali počas svojho vládnutia obdobnej reforme podporu. „Preto, ak sú ich zámery a kroky v prospech občana, by sme skôr očakávali konštruktívny dialóg ako vytĺkanie politického kapitálu z reformy, o ktorú sa v slovenskom zdravotníctve snažia ľudia 15 rokov,“ povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Reforma však podľa MZ SR bude a prinesie to, že lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, by sa transformovali v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ lôžka, s tiež lepším manažmentom pacienta. O všetkých reformných krokoch bude rezort postupne informovať.