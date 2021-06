Kolíková v Ide o pravdu: Nikam neodchádzam. Stranu Za ľudí neštiepim, ani neohrozujem

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí, že Mária Kolíková sa vo Ficovej vláde cítila komfortne. „Ja sa za svoju minulosť nehanbím. Nie je to pravda a rozumný človek tomu nemôže uveriť,“ povedala v relácii Ide o pravdu ministerka spravodlivosti Kolíková. Je presvedčená, že mimoriadny snem bude, a žiadať ho budú krajské organizácie.

Napätie v koaličnej strane Za ľudí nepoľavuje. Zostruje sa aj súboj medzi hlavnými protagonistkami, predsedníčkou Veronikou Remišovou a podpredsedníčkou Máriou Kolíkovou. „Strane by snem prospel, veľa vecí sa môže upratať,“ povedala v relácii Ide o pravdu Mária Kolíková.

O zvolaní mimoriadneho snemu rozhoduje predsedníctvo, a to aj na návrh najmenej piatich krajských organizácií. „Myslím si, že tých päť krajov o snem požiada o nejaký týždeň,“ uviedla.

Vylučuje možnosť, že predsedníctvo by žiadosť krajských organizácií zamietlo. „Bolo by dobré počúvať členskú základňu,“ dodala Kolíková.

V relácii priznala, že konflikt v strane vplýva aj na stabilitu koalície, a preto považuje termín konania mimoriadneho snemu najneskôr do začiatku septembra za hraničný. Odmietla obvinenia svojej straníckej šéfky z rozbíjania strany: „Nič neštiepim ani neohrozujem a nikam neodchádzam,“ vyhlásila v relácii sebavedomo Kolíková.

Návrh Remišovej, aby snem zvolil za predsedu Juraja Šeligu, na čom sa strana vopred dohodne, označila za neprijateľný. Je presvedčená, že členovia strany majú právo na politickú súťaž o kreslo predsedu. Kolíková priamo neodpovedala na otázku či chce na sneme kandidovať.

Zdôraznila, že bude pre stranu Za ľudí pracovať dovtedy, „kým to bude strana, ktorú poznám.“ Ak by predsedníčka strany Remišová pokračovala v personálnych výmenách funkcionárov, ktorí sú voči nej kritickí, potom by Kolíková zvažovala či zostať.

Viaceré výroky šéfky strany, podľa ktorých sa mala cítiť „komfortne“ vo vláde Roberta Fica a Petra Pellegriniho, odmietla komentovať.

„Bola by som rada, keby som si s Veronikou Remišovou našla cestu na spoluprácu,“ uviedla.

V relácii Ide o pravdu sa dozviete, kedy chce ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložiť poslancom na schválenie súdnu mapu, a či sa jej podarilo presvedčiť niektorých odporcov z radov sudcov o potrebe zmeniť systém súdov. Bolo správne tajné stretnutie politických špičiek v centrále SIS, a sú manipulované vyšetrovania trestných vecí? Čo odkazuje Kolíková partnerom z koalície, ktorí chcú odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO)?