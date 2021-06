Pčolinský Mikulca nešetrí: Totálny amaterizmus. Zahlasuje za jeho odvolanie

VIDEO: Mikulec o kritike Pčolinských: Ľudsky im rozumiem.

Ako budete hlasovať?

Ja osobne budem hlasovať za odvolanie ministra Mikulca, pretože som presvedčený, že rezort nezvláda dlhodobo. Nie je to len otázka posledných mesiacov, ale od jeho nástupu vnímam jeho kroky ako totálny amaterizmus. Z môjho pohľadu patrí medzi najslabších ministrov tejto vlády.

V čom konkrétne pochybil, čo mohol a mal spraviť inak?

Pozrite sa na situáciu v Policajnom zbore, ktorý je v totálnom rozklade. Atmosféra v Národnej kriminálnej agentúre je taká, ako nikdy nebola. Policajti a vyšetrovatelia sa sťažujú na atmosféru strachu, ktorá tam vládne. Jeden druhému sa tam vyhrážajú. Polícia je jednoducho v katastrofálnom stave. Minister Mikulec ale namiesto toho, aby s tým niečo robil, sa len tvári, že o ničom nevie, o ničom nerozhoduje a vlastne tak ani nie je. Jednoducho sa tvári, ako keby sa ho to absolútne netýkalo. Nehovoriac o tom, že celý Policajný zbor je prelezený ľuďmi ešte z bývalej vlády Smeru. Nedošlo k žiadnym reorganizačným zmenám. Z môjho pohľadu minister Mikulec za rok a pol vo funkcii neurobil absolútne nič. Okrem toho, že sa tvári, že o ničom nevie.

Aj vaša švagriná, poslankyňa Adriana Pčolinská, už Mikulcovi vyjadrila nedôveru. Ako bude hlasovať zvyšných 15 členov poslaneckého klubu Sme rodina?

Čo sa týka poslaneckého klubu Sme rodina, ten by mal zasadať v pondelok alebo až v utorok. Ešte to nemáme upresnené. Až po zasadnutí klubu sa k tomu budem môcť vyjadriť, pretože názory mojich kolegov z poslaneckého klubu v tejto chvíli neviem sprostredkovať. Treba si počkať do budúceho týždňa.

V tejto otázke stojí takmer celá koalícia jednoznačne za Mikulcom. Myslíte, že by mohlo byť odvolávanie aj úspešné alebo vám ide len o súkromné vyjadrenie nespokojnosti a nedôvery?

Netrúfam si povedať, ako to dopadne. Neviem, ako budú hlasovať poslanci jednotlivých strán.