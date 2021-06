Podľa Fica mal Mikulec skartovať dokument týkajúci nezákonného nakladania s financiami

V roku 2004 bol šéfom Vojenskej spravodajskej služby (VSS) Ministerstva obrany (MO) SR Vendelín Leitner, Mikulec v tom čase pracoval ako riaditeľ kancelárie šéfa VSS. Vojenské spravodajstvo malo vtedy podpísať dohodu o ochrane nehnuteľností, ktoré pod neho spadajú, so spoločnosťou Mipol. Jej spoluvlastníkom bol Mikulcov otec, približuje Fico s tým, že za stráž zaplatila VSS 2,5 milióna eur.

Pokračuje, že v rokoch 2003 až 2007 mal Mikulcov otec byt, z ktorého spravilo VSS konšpiračný byt. Mikulcovmu otcovi zaň vojenské spravodajstvo malo zaplatiť 800 000 sloven­ských korún.

V rokoch 2010 – 2012, za vlády Ivety Radičovej, sa stal Mikulec šéfom VSS. „Opäť došlo k rozhodnutiu, že treba dať strážiť budovy, ktoré patria VSS. Nuž, padlo rozhodnutie po transparentnej verejnej nádhernej súťaži, že túto strážnu službu bude vykonávať firma Aegis Eu,“ povedal Fico. Nehnuteľnosti podľa neho firma strážila deväť mesiacov a VSS jej za to vyplatila 142 000 eur. Fico poukazuje, že riaditeľom firmy bol Mikulcov brat. „To je ďalší príklad toho, ako sa netransparentne rodinkársky správali v čase, keď mali pod kontrolou príslušné inštitúcie,“ poznamenal.

Fico ďalej hovorí, že Leitner, ktorý počas Radičovej vlády pôsobil ako poradca vtedajšieho ministra Ľubomíra Galka, bol súčasne aj vedúcim oddelenia poisťovne Allianz, ktoré hľadalo majetky na poistenie. MO si v tom čase podľa Fica poistilo 6000 áut za deväť miliónov eur cez poisťovňu Allianz. Zároveň bol Leitner v tom období spolupracovníkom Mikulca vo VSS a dostal za to odmenu 12 000 eur, tvrdí Fico.

V roku 2012 bola riadením MO poverená Radičová, ktorá vydala Mikulcovi rozkaz, aby zaniesol materiál – Podozrenia z nezákonného nakladania s finančnými prostriedkami hnuteľným a nehnuteľným majetkom VSS – vtedajšiemu ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi. Radičová mala napísať, že podozrenia by mali fatálny dosah na činnosť a existenciu VSS. „Mikulec došiel za Lipšicom, sa dohodli, že mu nič nebude dávať, aby tam nič nezostalo, on mu to len ukázal, aby tam nič neostalo,“ poznamenal Fico.

Dodal, že Radičová opätovne vyzvala Mikulca na doručenie materiálu, ale on tak neurobil. V roku 2012 tak Mikulec nariadil skartovanie tohto dokumentu. „Otázka je, prečo Mikulec skartoval ten dokument, ktorý sa týkal predchádzajúceho obdobia. No preto, lebo sa tam prelínali veci s ním a Leitnerom,“ priblížil predseda strany s tým, že Leitner je momentálne štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra.

Aj týmito podozreniami sa chce Fico zaoberať na mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR v utorok 15. júna. Na nej chce opozícia vysloviť nedôveru ministrovi vnútra. Návrh na odvolanie podal Smer. Strana chce odvolávať Mikulca v súvislosti s podozreniami o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek. Pochybnosti mali vyplynúť zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS).