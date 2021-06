Zabodovalo tričko, ktoré vyrovná chrbát

Súťaž zorganizovala nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia (JCI), denník Pravda bol mediálny partner.

Líderka študentského startupu CORVEST zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jana Garanová Krišťáková spolu s Biankou Vilinskou a Gabrielou Hrivnákovou na odovzdávaní ceny priznali, že aj ony sú neporiadne a sedávajú hocijako.

"Až 90 % všetkých bolestí spôsobuje nesprávne držanie tela a z toho vyplývajú rôzne ťažkosti. No a v poslednom roku, počas dištančného vyučovania a home-office sa to zrejme ešte zhoršilo.“ Smart tričko, na ktorom pracujú, svojho nositeľa prostredníctvom aplikácie napomenie, že sa hrbí.

"Pomôže korigovať nesprávne držanie tela vydávaním signálu v podobe vibrácie,“dodáva J. Garanová Krišťáková. Trojicu úspešných dievčat v tíme dopĺňa Jakub Lipták a Monika Mižíková. Všetci dúfajú, že sa im nápad podarí dotiahnuť do úspešného konca.

Formulár bude hovoriť

Okrem trička, ktoré súťažilo v kategórii v kategórii Informačné technológie, mobilné technológie, web, ocenila porota študentské nápady aj v ďalších štyroch kategóriách.

Veda a medicínske technológie patria Anne Kmecovej, líderke študentského startupu Aplikácia pre medicínu katastrof z Fakulty biomedicínskeho inžinierstva Českého vysokého učení technického v Prahe.

"Vyvíjame prototyp aplikácie pre zložky, ktoré zasahujú v prípadoch, keď príde k hromadnému postihnutiu osôb,“ hovorí. Podstata je v tom, aby boli takéto náročné akcie perfektne zorganizované a všetky zasahujúce zložky informované a zohrané.

Kategóriu Umelá inteligencia ovládol Martin Žák, líder študentského startupu VAI (Voice activated interface) z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. K startupu ho inšpiroval známy, ktorý ho požiadal o pomoc pre personálnu agentúru.

"Naším cieľom je vytvoriť pútavejší spôsob vypĺňania formulárov pomocou videa a hlasu. Naše audio-vizuálne rozhranie umožní spoľahlivo zaznamenať reč respondenta a extrahovať v jeho odpovediach dôležité informácie.“ Hlasom ovládané zariadenia sú podľa neho čoraz atraktívnejšie.

"Chceme pomôcť znížiť záťaž na personálnych špecialistov, pomôže tiež optimalizovať náklady a záujemcom o zamestnanie urobiť "prvý dojem.“

Úspory pre firmy

Adam Bartoš z Materiálovo-technologickej fakulty v Trnave, Slovenskej technologickej univerzity Bratislava je líder startupu Ultrasonic Leak Detector. Vyvíja prenosný prístroj, ktorý bezkontaktne detekuje nežiaduce úniky stlačeného vzduchu z pneumatických systémov a strojných zariadení.

"Výrobným podnikom dokáže prístroj ušetriť až desiatky tisíc eur ročne. Nápad som dostal pri prezentácii podobného prístroja, ktorý bol ale príliš drahý, firmy pritom strácajú 20 až 35 % nákladov na elektrickú energiu spotrebovanú na produkciu stlačeného vzduchu práve na únikoch cez netesnosti,“ vysvetľuje zanietene A. Bartoš.

Ekologická hra pre deti

V kategórii Životné prostredie, zelené technológie si cenu prevzal Andrej Bednár, líder startupu Piadi Box, začínajúci študent Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Svojím nápadom určite poteší deti. Vyvíja totiž hračky, ktoré im pomáhajú budovať si vzťah k prírode a rozvíjajú kreativitu. "Hra PiadiBox je vyrobená z recyklovateľných materiálov, obsahuje náučné kartičky s básničkami od Piadimužíkov a aj návod na postavenie vlastného originálneho PiadiBoxu. Celou hrou sprevádzajú dieťa Piadimužíci, ktorí potrebujú pomôcť so záchranou svojho sveta. Dieťa vypestuje s ich pomocou 6 druhov byliniek, ich nálepky si následne nalepí do mapy a po vypestovaní si ich môže presadiť do kvetináčov,“ vysvetľuje princípy ekologickej hry A. Bednár.

Podľa výkonného predsedu JCI Mariána Meška je skvelé, že mladí študenti majú výborné nápady, ktoré sa môžu uplatniť v praxi. „Verím, že naša súťaž im pomôže aj pri rozbehu kariéry, získavaní kontaktov i ďalších skúseností.“