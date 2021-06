Extrémistického hudobníka Pagáča odsúdili na štyri roky väzenia, odvolal sa

Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vo štvrtok rozhodol, že obžalovaný Jaroslav Pagáč je vinný zo zločinu výroby a rozširovania extrémistických materiálov, a hudobníkovi uložil úhrnný trest odňatia slobody vo výmere štyroch rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.