Andor Šándor o razii v NAKA: Rozohráva sa tu veľmi nebezpečná hra

Ak by boli voľby, môže sa stať, že príde zas nejaká pomsta - vendeta. Bezpečnostné zbory potrebujeme na to, aby strážili vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Slovenska a nie, aby bojovali medzi sebou a zatvárali svojich prominentov do vyšetrovacích väzieb. To mi príde ako veľmi nebezpečný trend, hovorí bezpečnostný analytik a bývalý náčelník českej Vojenskej spravodajskej služby Andor Šándor po štvrtkovom zásahu policajnej inšpekcie v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA).

Ťažko podľa neho hľadať riešenie, keď existuje spor aj o interpretáciu týchto udalostí medzi špeciálnym a generálnym prokurátorom.

Policajná inšpekcia urobila vo štvrtok raziu v Národnej kriminálnej agentúre, kde kvôli podozreniu z manipulovania trestných stíhaní cez koordináciu výpovedí kajúcnikov zobrali viaceré vyšetrovacie spisy týkajúce sa korupcie policajtov. O čom to vypovedá?

Na mňa to už dlhšie pôsobí, že tu spolu súperia nejaké frakcie v rámci polície, ako aj časť polície so SIS. Tým, že riaditeľ SIS je politický nominant predsedu parlamentu Borisa Kollára, môže to budiť dojem, že je tu snaha nejakým spôsobom zastaviť stíhanie Vladimíra Pčolinského. Nepoznám jeho trestný spis a neviem, aké silné dôkazy proti nemu majú. V každom prípade by toto vôbec nemalo fungovať tak, že inšpekcia zasahuje do živých spisov. Na druhej strane si takýto úkon inšpekcie žiada aj nejaké rozhodnutie prokurátora. Naozaj to preto môže vyzerať tak, že spolu súperia dve časti. Inšpekcia má právo posudzovať problémy v polícii. Inšpekcia má riešiť sťažnosti a prehrešky polície. Naznačovalo by to teda, že inšpekcia má dôvodné podozrenie o nejakých neprávostiach vo vyšetrovaniach NA­KA.

Kým generálny prokurátor Maroš Žilinka z Budapešti odkázal, že vidí znaky vážneho konfliktu v bezpečnostných zložkách, špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, naopak, naznačuje, že zásah inšpekcie bol účelový a niekto sa snaží zmariť trestné stíhania ‚,našich ľudí". Ako hodnotíte tieto interpretačné rozdiely dvoch najdôležitejších prokurátorov v krajine?

Už pred nejakým časom som upozorňoval na nebezpečenstvo využívania kajúcnikov v tom zmysle, že môžu byť políciou manipulovaní na dodávanie informácií do trestných spisov, ktoré polícia nemá a môžu sa jej hodiť. Ukazuje sa, že moje varovanie nebolo tak na vode. Osobne tento trend vnímam ako veľmi nebezpečný. Ak sa generálny prokurátor nevie dohodnúť so špeciálnym prokurátorom Lipšicom, nevypovedá to o tom, že štát, bezpečnostný aparát a orgány činné v trestnom konaní majú záujem ťahať za jeden povraz, odstíhať vinníkov a spravodlivo potrestať.

O čom to teda vypovedá?

Skôr to vypovedá o tom, že sa tu rozohráva veľmi nebezpečná hra, ktorá má dve konotácie. Jedna voči obyvateľom, ktorí si zaslúžia a dúfajú, že dôjde k zmene v situácii v bezpečnostných zboroch. Druhá je, že vláda Eduarda Hegera nemusí vydržať až do konca. V prieskumoch už majú opoziční lídri Peter Pellegrini a Robert Fico väčšinu. Ak by boli voľby, môže sa stať, že príde zas nejaká vendeta, odveta. Bezpečnostné zbory potrebujeme na to, aby strážili vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Slovenska a nie aby bojovali medzi sebou a zatvárali svojich prominentov do vyšetrovacích väzieb. To mi príde ako veľmi nebezpečný trend.

Inšpekcia mala zobrať z NAKA priamo originály spisov. Nemôžu tak mariť vyšetrovania týchto známych káuz?

<An> Predpokladám, že tie spisy sú ako v písomnej podobe, tak aj v elektronickej verzii. Dnes už musí byť auditované, kto do tej elektronickej verzie zasahuje. Ak sú tie spisy vedené riadne, nemyslím si, že by inšpekcia zo živého spisu niečo vytiahne alebo tam niečo pridá. To by bolo v tej elektronickej verzii uložené a nemalo by byť možné manipulovať bez toho, aby to bolo možné zistiť. Predpokladám, že až také gangsterstvo na Slovensku neexistuje.

Čo možno robiť, aby sa táto neistota v bezpečnostných zboroch skončila?

Určite sa to nestane naraz. Ak sa politikom nepodarí do čela polície, Generálnej a špeciálnej prokuratúry, SIS, ľudí, ktorí budú mať skutočný záujem o očistu slovenskej spoločnosti, tak sa to nepodarí. V tejto chvíli by som čakal, že sa generálny prokurátor so špeciálnym prokurátorom, ale aj policajným prezidentom a ďalšími predstaviteľmi orgánov činných v trestnom konaní budú schopní dohodnúť. Tie veci by mali byť schopní koordinovať. Aby sa nestávalo, že po zásahu policajnej inšpekcie Lipšic vyjadruje podozrenie, že sa inšpekcia snaží niečo zamiesť pod koberec. Ťažko hľadať riešenie, keď existuje spor o interpretáciu týchto udalostí medzi špeciálnym a generálnym prokurátorom. Ak títo dvaja vrcholní predstavitelia spolu nekomunikujú, neviem si predstaviť, že dôjde k tomu očakávanému obratu v prospech Slovenska.

Mal by za túto situáciu niesť politickú zodpovednosť minister vnútra Roman Mikulec, ktorý bude v utorok čeliť v Národnej rade odvolávaniu z funkcie?

Myslím, že na Slovensku je to podobne ako v Česku. Minister vnútra má, samozrejme, políciu podriadenú, nemôže jej však zasahovať do výkonu. Činnosť polície predsa dozoruje prokuratúra. Minister vnútra preto nemá čo zasahovať do toho, čo NAKA urobí. To je vec prokuratúry. Policajný zbor je na ministrovi teda pomerne nezávislý.