Remišová: Nech rozpustia frakciu. Dohodnime sa na kandidátovi zmieru

Ak dostane predsedníctvo strany žiadosť, návrh od piatich krajských straníckych organizácií, budete súhlasiť s mimoriadnym snemom?

V prvom rade treba povedať, že mimoriadny snem sa má skutočniť vtedy, keď sa udeje niečo mimoriadne. My sme mali riadny snem pred deviatimi mesiacmi, kde bolo legitímne zvolené vedenie strany vrátane predsedu strany. Funkčné obdobie je štvorročné. A ja som nezaregistrovala nič mimoriadne okrem jedinej udalosti, že pani Kolíková má ambíciu kandidovať za predsedníčku. Na to ja hovorím, že v situácii, keď ľudia riešia svoje vlastné problémy, keď potrebujeme posilniť ekonomiku, pracovné miesta, keď máme problémy v oblasti spravodlivosti, posledné, čomu sa majú politici venovať, sú ich vlastné ambície. Treba pracovať a menej sa venovať boju o funkcie.

Situáciu v strane však kritizuje viacero poslancov, členov predsedníctva, regióny. Ak by teda návrh z regiónov prišiel, o návrhu musí rozhodnúť predsedníctvo. Súhlasili by ste so snemom?

Budem postupovať striktne v súlade so stanovami. Vnútrostranícka diskusia je potrebná. To je trochu aj výzva k pánom poslancom a pani Kolíkovej: do regiónov treba chodiť nielen vtedy, keď chcem od nich podporu na mimoriadny snem, ale kontinuálne. Ja som s našimi členmi stretnutia mávala pravidelne aj počas pandémie. Už neplatí zákaz zhromažďovania, je čas vyraziť osobne do regiónov.

Čo odporučíte členom predsedníctva?

Snem môže zvolať predsedníctvo, takže ako sa predsedníctvo rozhodne, tak nakoniec bude. Je to kolektívny orgán, je v ňom 22 členov, takže nedá sa hovoriť o autokratickom rozhodovaní.

VIDEO: Remišová v Ide o pravdu: Ak Kolíková rozpustí frakciu, potom si sadneme za stôl.

V predsedníctve máte väčšinu. Čo urobíte ako predsedníčka?

Ako predsedníčka som to povedala jasne: Ak mal význam mimoriadny snem, tak s cieľom udržať jednotu v strane. Momentálne krídlo pani Kolíkovej začalo mediálne páliť do vlastnej strany, rozstrieľalo stranu a na záver kolegovia namiesto toho, aby diskutovali, buchli dverami, urobili tlačovku a povedali, že vytvárajú frakciu v strane. To sa rovné delenie, štiepenie, odchody. Takže toto je výsledok ich činnosti v strane – rozdelená, rozštiepená strana.

Takže ak väčšina regiónov dá na stôl požiadavku zvolania snemu, boli by ste za?

Predsedníctvo sa rozhodne v súlade so stanovami.

Nedozvieme ==== sa váš názor?

Môj názor bol úplne jasný. Prišla som s požiadavkou, že môže byť mimoriadny snem, ak sa dohodneme na jednom kandidátovi zmieru. Keďže pre jednu stranu je neprijateľná ako predsedníčka strany pani Kolíková, ona pritom požaduje zmenu vedenia. Mimoriadny snem, kde by vyhrali jedni alebo druhí, by v zásade nič nevyriešil, pretože buď jedni alebo druhí by odišli, tak som prišla s myšlienkou kandidáta zmieru. Táto ponuka bola odmietnutá, vytvorená frakcia, pre mňa sa v tom momente skončila diskusia o mimoriadnom sneme. Ale akonáhle niekto rozštiepi stranu, poškodí stranu tak, že padajú prudko percentá, nemá záujem stranu budovať, ale ničiť.

Aká je situácia v členskej základni?

<An> Cítim veľmi silnú podporu od členov. Dostávam od nich odkazy, budem mať aj výjazdy do regiónov, kde chcem, aby prebehla diskusia až na úrovni jednotlivých členov. Nie sme elitný klub desiatich ľudí alebo desiatich poslancov.

Robili ste si interný prieskum, bola tam otázka vašej popularity?

Robili sme si, a ani medzi členmi a voličmi strany Za ľudí veľká časť pani Kolíkovú ako predsedníčku neakceptovala.

Aký máte pocit zo súčasnej situácie v strane?

Je to strana, ktorú zakladal Andrej Kiska a on ju spájal. Pre každú stranu je komplikované, keď jej zakladateľ odišiel. Vo voľbách sa pán Kiska stiahol z politiky a strana čelila novým problémom. Keď som preberala stranu v auguste, strana mala cez tri percentá. Keď sme pol roka riadne pracovali a nevenovali sa interným sporom, vo februári sme zdvojnásobili percentá. Keď začali konflikty, stranu to poškodilo.

Čo chcete urobiť, aby ste aj navonok pôsobili ako spoľahlivá strana?

Kolegovia vytvorili frakciu, to znamená, že stranu rozštiepili.

Ale neodišli.

Môj cieľ je, aby sme komunikovali, postupovali jednotne. Ale na to treba dve strany.

A čo chcete pre to urobiť?

Ja som pre to urobila maximum. Ako predsedníčka sa nedržím svojej stoličky, ponúkla som sa, že nebudem kandidovať, ak nebude kandidovať druhá strana, dohodnime sa na kandidátovi zmieru. Myslím si, že to je maximum, čo som mohla urobiť v záujme jednoty strany. Teraz po vytvorení frakcie je loptička na ich strane.

Čo by mala urobiť skupina okolo Márie Kolíkovej? V rozhovore pre Pravdu povedala, že si chce nájsť cestu na spoluprácu s vami.

Viem si spoluprácu predstaviť s každým. Osobné animozity do politiky nepatria. Ideálne riešenie rozpustiť frakciu a vrátiť sa k práci pre ľudí. Lebo tí skutočne nie sú zvedaví na to, kto má s kým spor, kto sa na koho škaredo pozrel, kto sa na koho hnevá. Občania platia politikov za to, aby si plnili svoju úlohu a pracovali pre ľudí. A to majú robiť a nemajú obťažovať občanov svojimi spormi. A to je aj výzva kolegom, aby sa vrátili k misii, za ktorú ich ľudia platia.

Ak by tak urobili, zobrali by ste späť odvolacie dekréty pre generálneho manažéra strany Romana Krpelana a šéfa kancelárie Tomáša Lehotského?

To je technická záležitosť, ktorá je spojená s manažmentom strany.

Zobrali by ste ich naspäť?

Samozrejme, že nie. Generálny manažér musí byť pravá ruka predsedu. Nemôže to byť človek, ktorý nepozná členskú základňu, ktorý sa o strane vyjadrí, že sme malá strana, je nás desať a zmestili by sme sa do výťahu. To sú slová pána Krpelana. A je to urážka našej členskej základne. Takýto človek nemôže vykonávať funkciu generálneho manažéra strany, ktorá má 700 členov. Generálneho manažéra, riaditeľa kancelárie vymenúva a odvoláva predseda strany. Tým je pre mňa debata uzatvorená.

Máte už vybratých nových ľudí?

To sú vnútorné záležitosti strany, je to pre ľudí nezaujímavé.

Ak neprejde možno na návrh regiónov mimoriadny snem, je možné, že časť poslaneckého klubu odíde. Čo budete potom robiť?

Som pripravená na všetky alternatívy, ak táto situácia nastane, budeme ju riešiť.

Stratíte poslanecký klub, akú budete mať legitimitu v koalícii?

To si musí aj druhá strana uvedomiť, že svojím konaním ohrozuje fungovanie koalície.

Už ste hovorili o rozporoch medzi vami a frakciou?

Zatiaľ som nepočula, čo je ideovým poslaním frakcie. Zatiaľ som počula len, že cieľom je, aby pani Kolíková mohla chodiť na koaličné rady. Ale ona chodí na koaličné rady takmer neustále. Nepočula som, v čom je ich politický názor odlišný od toho, čo presadzujeme v rámci koalície ako strana Za ľudí. Ak sa pýtate na vnútorné rozpory, počula som iba sťažnosti na riešenie vládnej krízy pred dvoma mesiacmi. Je to paradoxné, lebo kríza dopadla presne v zmysle požiadaviek našej strany. Koaličný partner mal požiadavky, aby Mária Kolíková a Juraj Šeliga odišli zo svojich funkcií. Tieto požiadavky sa mi podarilo zastaviť.

Vyčítajú vám, že ste boli naklonená v istej chvíli vytvoreniu trojkoalície.

Tu bol ten ideový spor, ktorý je hlbší. A vyplýva aj z takých dvoch politických príbehov. Tieto diskusie sme na užšom vedení strany mali. Spor vyplýval z toho, že predčasné voľby boli prijateľným rizikom. Pre mňa boli predčasné voľby hrubou červenou čiarou. Vieme, ako dopadli predčasné voľby po vláde Ivety Radičovej, nasledovala vláda Smeru. Vychádzame z dvoch rozdielnych referenčných rámcov: ja som bola v opozícii a bojovala som proti Smeru. Mária Kolíková bola na druhej strane barikády a so Smerom sedela vo vláde. Keď sa diali veci ako napríklad kauza Bašternák, tak sa ani neozvala. Naše politické príbehy sú rozličné.

Nemôžete predsa ju hádzať do jedného vreca s Robertom Ficom.

To nie je obviňovanie, to je konštatovanie faktu, že pani Kolíková bola s vtedajšou ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou vo vláde so Smerom. Mária Kolíková má za sebou iný politický príbeh. Áno, vo vládnej kríze, ktorá bola prvou vypätou situáciou, sa naše dva politické príbehy a svetonázory stretli.

Nie ste v politike prvý deň, viete, že voľby vyskladajú isté koalície. A strany nie sú nadšené, keď musia zaťať zuby a ísť do vlády aj s protivníkom.

S Robertom Ficom by som nikdy vo vláde nebola. Ani s Petrom Pellegrinim. Nehrajme sa, že je každá politická strana rovnaká, že je rovnaké sedieť vo vláde s OĽaNO a so Smerom.

Budete žiadať odvolanie Kolíkovej z postu ministerky?

Radšej hľadám kompromisné riešenia, riešenia zmieru. Je tu stále ponuka na dialóg.