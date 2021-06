OĽANO stojí za Mikulcom. Snem bude mať strana zrejme na jeseň

Koaličné hnutie OĽANO stojí za svojím ministrom vnútra Romanom Mikulcom, ktorý bude v utorok čeliť odvolávaniu. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že plánuje za vládu vystúpiť v pléne Národnej rady (NR) SR a vyjadriť ministrovi podporu, prípadne tak urobí minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Heger tvrdí, že predseda opozičného Smeru Robert Fico obviňuje Mikulca z kauzy, ktorú sám „vyfabrikoval“. „Obvinenia sám vymyslel so svojimi podriadenými. Ak by bol zodpovedný politik, nemal prečo ovládať bezpečnostné zložky takým spôsobom, že vyfabrikoval umelé dôkazy proti Mikulcovi. Išlo o politickú kriminalizáciu,“ vyhlásil predseda vlády. Pripomenul, že súd priznal spravodlivosť Mikulcovi a Fico „vyťahuje staré obvinenia, ktoré sám na Mikulca vymyslel“.

Heger opakovane deklaruje, že polícia a prokuratúra majú rozviazané ruky, musia však konať zákonne a v rámci svojich kompetencií. „Ak niekto prekročí svoj rámec, bude musieť niesť za to následky, či to bude Úrad inšpekčnej služby alebo Národná kriminálna agentúra. Každý musí konať v zmysle zákona,“ uviedol. Nemyslí si, že by medzi silovými a bezpečnostnými zložkami išlo o vojnu. „Očista je náročný proces,“ skonštatoval.

Na slová vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí), že Slovenská informačná služba (SIS) potrebuje hĺbkovú reformu a najlepšie by ju bolo rozpustiť a postaviť nanovo, reagoval tým, že všetko má svoj čas. „Rozvaha je dôležitá,“ skonštatoval. Orgány činné v trestnom konaní podľa neho konajú a čoskoro prídu jednotlivé kauzy na súd, kde už budú zrejmé dôkazy. „V súčasnosti žijeme v domnienkach, potrebujeme si počkať na dôkazy predložené na súd,“ ozrejmil Heger. Ubezpečil, že rozhodovať budú súdy a potom sa môže viesť diskusia, kto, kde a či vôbec pochybil.

Otázna pandemická situácia

Snem hnutia OĽANO by sa mohol konať na jeseň. Premiér to uviedol na straníckom kongrese koaličnej SaS, ktorého sa zúčastnil ako hosť. Dôležité však podľa neho bude, aká pandemická situácia bude v tom čase na Slovensku.

„Minulý rok sme nemohli mať takýto kongres, pretože stúpala silná druhá vlna pandémie,“ povedal predseda vlády. Dôležité preto podľa neho bude, aký bude záver pandémie na Slovensku. „Nie sme ešte z toho vonku. Počúvame nové informácie o nových mutáciách vírusu, ktoré prichádzajú na Slovensko. Zodpovednosť je stále kľúčová,“ skonštatoval Heger. Verí, že na jeseň bude situácia taká priaznivá, aby sa mohli akcie, ako je stranícky snem, bezpečne organizovať.

Mimoriadna schôdza NR SR, na ktorej chce opozícia vysloviť nedôveru ministrovi vnútra, bude v utorok. Návrh podal Smer. Odôvodňuje ho podozreniami o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek. Pochybnosti mali vyplynúť zo správy SIS.