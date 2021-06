Chcete dovolenkovať mimo EÚ? Skončíte v karanténe, aj na dva týždne

Očkovanie vraj zjednoduší prekračovanie hraníc. Slovenský cestovateľský semafor však výber dovolenky komplikuje. Od budúceho pondelka totiž zafarbí krajiny do zelena, červena a čierna. Členské štáty Európskej únie budú zelené všetky. Bez ohľadu na epidemiologickú situáciu.

„Krajiny, ktoré majú vysokú mieru zaočkovanosti, sme zaradili medzi zelené. Tie, ktoré nemajú dôveryhodné údaje, sú čierne,“ vysvetľuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (nom. SaS).

Pri návrate zo zahraničia by sa mali všetci registrovať na stránke korona.gov.sk. Ten, kto má dve očkovania za sebou, môže sa od 1. júla voľne pohybovať po krajinách Európskej únie. Nepotrebuje test, nemusí ísť do karantény.

Slováci, ktorí sú zaočkovaní jednou dávkou, sa už môžu voľne pohybovať v rámci Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Chorvátska. Vyplýva to z dohôd, ktoré uzavreli tieto krajiny medzi sebou.

Najťažšie sa bude cestovať ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní. Komplikácie spôsobí aj vakcinácia Sputnikom V. Ten je priepustkou iba do Maďarska a Chorvátska.

Nezaočkovaní, ale aj ľudia vakcinovaní len jednou dávkou, sa pri návrate zo zelenej krajiny musia preukázať negatívnym testom. Pri návrate z červenej krajiny musí ísť každý cestovateľ do karantény. Bez ohľadu na to, či je očkovaný, alebo prekonal ochorenie COVID-19. Vykúpením môže byť iba negatívny PCR test na ôsmy deň. No a pri návrate z čiernej krajiny platí povinná dvojtýždňová karanténa. Bez ohľadu na výsledok testu.

Takže dovolenka v červenej krajine, napríklad v Turecku, sa predĺži minimálne o osem dní. K oddychu v Egypte, ktorý podľa slovenského semaforu patrí k čiernym krajinám, si treba prirátať 14-dňovú karanténu po návrate. Dovolenka sa teda môže natiahnuť aj na mesiac.

Medzi zelené krajiny slovenskí odborníci zaradili všetky štáty Európskej únie, ale aj Čínu, Izrael, Japonsko, Taiwan, Hongkong, Austráliu či Grónsko. Červené sú Spojené štáty, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Tunisko. Medzi čierne krajiny patrí Veľká Británia. Podľa Klusa Britániu do čiernej farbí rozšírený delta (indický) variant vírusu. „Nie všetky krajiny k tomu pristupujú rovnako, Rakúsko napríklad zrušilo aj lety zo Spojeného kráľovstva. Ale Španielsko ju má ako zelenú krajinu," podotýka Klus.

Farba jednotlivých krajín podľa semafora sa bude prehodnocovať každé dva týždne. Členské štáty únie by však mali zostať zelené. Podľa ministerstva zdravotníctva je Európska únia považovaná za „ucelenú a nedeliteľnú epidemiologickú jednotku“. Aj napriek tomu, že napríklad v Portugalsku rastie počet infikovaných. Pred dvoma týždňami mali 38 nových prípadov na milión obyvateľov, dnes je to 61 novoinfiko­vaných.

Na príprave cestovateľského semaforu sa podieľali dva rezorty – zahraničných vecí a zdravotníctva. Podľa oficiálneho oznámenia boli ochotní „akceptovať väčšie riziko“, ktoré vyplýva zo zelenej únie. Ekonomika a diplomacia sú v tomto lete podľa nich dôležitejšie ako „zatvorený schengenský priestor“.

Zdanlivo epidemiologicky bezpečné krajiny ako Keňa s piatimi či Mauretánia so siedmimi infikovanými na stotisíc obyvateľov sú čierne. Inými slovami, vláda neodporúča za žiadnych okolností ich návštevu.

Nemci môžu slobodnejšie cestovať do 183 krajín sveta, Rakúšania dokonca do 191. Slováci len do 46 krajín.

Zatvorení v Európe

Slováci sa zrejme nevyberú dovolenkovať do exotiky. Dôvodom je povinná karanténa. „Zatiaľ sa chystajú na dovolenky v krajinách Európskej únie. Pri výbere sledujú, či je krajina zelená,“ hovorí Patrik Vas z cestovnej kancelárie Pelikán. Ukazuje sa, že k najobľúbenejším patrí Španielsko, Taliansko, Grécko, Chorvátsko, Portugalsko, Malta a Cyprus.

Prezident Slovenskej asociácie cestovných agentúr Roman Berkeš je presvedčený, že mnohí ešte s plánovaním dovoleniek čakajú. Vysvetľuje, že dovolenkári berú do úvahy aj možnú povinnú karanténu pri návrate.

Podľa Vasa tak napríklad pred dvoma týždňami v Egypte dávajú prednosť prázdninám v Turecku. „Turecko chce zachrániť letnú sezónu a plánuje dovolenkové bubliny, do ktorých by boli zaradené vyslovene iba populárne letoviská. Tieto oblasti by mohli fungovať ako ‚oranžové zóny‘, z ktorých by nebol návrat taký voľný ako zo zelených krajín, ale tiež menej problematický či rizikový ako z červených krajín,“ dodáva Vas.

Hoci sa leto začína prísnejším cestovateľským semaforom ako vlani, záujem o cestovanie je obrovský. Vas argumentuje, že záujem o letenky a dovolenky pri mori narástol za posledné dva týždne o 1 257 percent v porovnaní s minulým rokom.

"Pred pandémiou sa letenky v rámci Európy nakupovali aspoň s dvojmesačným predstihom. Teraz sa všetky letné objednávky robia v predstihu sedem až desať dní,“ podotýka Vas s tým, že 90 percent predaja leteniek a dovoleniek tvoria európske krajiny.

Zaočkovaní bez výrazných výhod

Vlani cestovné kancelárie zaznali vyše 90-percentný prepad počtu klientov. Mnohé sa v tejto sezóne spoliehali na možnosť, že zaočkovaní budú môcť cestovať slobodne.

„Máme pocit, že odborníci, ktorí o semafore rozhodovali, urobili čiaru medzi dobrou Európou a ,zlým' zvyškom sveta. Ku krajinám, ktoré nepoznajú, sa automaticky stavajú ako k regiónom so zlými číslami infikovaných. Ak taká krajina nemá zlé čísla, tak určite klame," neskrýva rozčarovanie Jozef Zelizňák, sprievodca cestovnej kancelárie BUBO.

„Ak počúvame o tom, že tento semafor má umožniť cestovať do letovísk tureckej riviéry, kde sa v all inclusive hoteloch tiesnia pri táckach turisti z celého sveta vrátane nezaočkovaných, a brániť slovenským cestovateľom ísť do tureckých hôr, pokladáme ho za priamu hrozbu aj pre tých, ktorých má chrániť," mieni Zelizňák. Tvrdí, že tvorcovia cestovateľského semaforu len z neznalosti pokladajú dovolenku na plných plážach v Chorvátsku za bezpečnejšiu než na ľudoprázdnych plážach Svätého Tomáša pri západnom pobreží Afriky.

Všetci do karantény?

Cestovateľský semafor, ktorý v stredu schválila vláda, vyslovene ukladá povinnosť karantény. Pri návrate z čiernych a červených krajín nemajú očkovanci žiadnu výhodu.

Kto môže, ten bude po dovolenke pracovať z domu. Kto nemôže, musí navštíviť svojho lekára. Ten môže vystaviť karanténnu PN.

„Uznanie práceneschopnosti je plne v kompetencii lekárov. Ak lekár doklad o pandemickej práceneschopnosti vystaví a poistenec požiada o dávku pandemické nemocenské, Sociálna poisťovňa posúdi nárok na túto dávku a vyplatí ju,“ objasňuje hovorkyňa Sociálnej poisťovne Jana Hrabková.

Výnimku majú ľudia, ktorí cestujú do zahraničia za prácou. Ich povinnosťou je absolvovať test, nie však karanténu. Dokonca ani vtedy, keď prichádzajú z červenej krajiny.

V tomto prípade však majú zaočkovanci a ľudia, ktorí už prekonali COVID-19, výhodu: nemusia ani na test.