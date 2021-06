Vláda nesúhlasí s návrhom na vyslovenie nedôvery Mikulcovi

Pripomína, že dôvodom na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra je jeho údajné nezvládanie riadenia rezortu s bližším odôvodnením, že organizačné súčasti ministerstva používajú ako pravidlo vo svojej práci tzv. domnelých “univerzálnych svedkov” v rámci politického boja. Kabinet tento argument považuje za subjektívny záver navrhovateľov bez preukázania dôkazov. „Je to znôška nedôkazných a konšpiračných teórií, ktorých cieľom je vo verejnosti vyvolať dojem, že orgány činné v trestnom konaní konajú pod nejakým politickým tlakom. Tie však stoja mimo rezortu vnútra a kompetencie ministra,“ zdôraznil kabinet.

Vláda vyjadruje presvedčenie, že Mikulec sa vo svojej funkcii ničím nespreneveril. "Práve naopak, garantuje príslušníkom Policajného zboru politickú bezzásahovosť a slobodu vo výkone ich práce,“ upozorňuje vláda. Oceňuje tiež, že Mikulec pripravovanou reformou Policajného zboru chce zabezpečiť lepšie podmienky a lepší výkon služby policajtov.

„Vláda ho v týchto reformných snahách plne podporuje a zámery predkladateľov na jeho odvolanie považuje za hysterický pokus o odpútanie pozornosti od škandálov a káuz predošlých vlád, ktoré v súčasnosti odhaľujú odpolitizované orgány činné v trestnom konaní,“ dodávajú členovia exekutívy.

Odvolávať Mikulca chce opozícia, mimoriadne rokovanie parlamentu inicioval Smer v súvislosti s podozreniami o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek. Pochybnosti mali vyplynúť zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS). Parlament má o návrhu na vyslovenie nedôvery Mikulcovi rokovať v utorok (15. 6.) od 9.00 h.

Heger stojí za Mikulcom, Krajniak s ním má ľudsky dobrý vzťah

Ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) pri jeho odvolávaní v Národnej rade (NR) SR vyjadrili podporu viacerí ministri. Šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) skonštatoval, že pokiaľ je súčasťou vládnej koalície, program jeho hnutia sa v nej podporuje, nepodporil by návrh na odvolanie koaličného ministra. Pred pondelkovým rokovaním vlády tiež uviedol, že s ministrom vnútra má ľudsky dobrý vzťah a výhrady si treba vydiskutovať vo vnútri koalície. Premiér Eduard Heger (OĽANO) opätovne deklaroval podporu Mikulcovi. Odvolávaniu má minister vnútra čeliť na mimoriadnej schôdzi parlamentu v utorok. Premiér, Krajniak a Mikulec by sa mali ešte spolu stretnúť v pondelok popoludní, a to v súvislosti s kritikou ministra práce voči Mikulcovi.

„Čo sa týka týchto stanovísk, mali sme to pri ministerke Kolíkovej, máme to pri ministrovi vnútra. Je to stanovisko vlády, chceme ho dať,“ povedal Heger v súvislosti s pondelkovým rokovaním vlády o opozičnom návrhu na odvolanie Mikulca. Nevidí na tom nič zlé, naopak, hovorí o vyslaní jasného signálu zo strany vlády.

„Mám informáciu, že dvaja naši poslanci majú voľnú kartu pri hlasovaní. Neviem o tom, že by ktorýkoľvek ďalší poslanec mal hlasovať inak,“ povedal Krajniak v súvislosti s odvolávaním Mikulca. Za hnutie Sme rodina už dvaja poslanci Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská avizovali, že Mikulec nemá ich dôveru a nepodporia ho. Na stretnutí s premiérom a Mikulcom chce Krajniak povedať svoj názor. „S ministrom vnútra mám ľudsky korektný vzťah,“ poznamenal. Nemá pocit, že by doteraz povedal v rámci kritiky ministra niečo, za čo by sa mal ospravedlniť. Tvrdí, že si nie je istý, či Mikulcovi jeho podriadení dávajú korektné informácie. Dodal, že sa v tom minister trochu stráca. Odmietol, že by Mikulca označil za slabého ministra.

Minister vnútra má podporu poslaneckého klubu SaS. „Všetkých 13 poslancov SaS bude hlasovať za Mikulca, teda nepodporí návrh na vyjadrenie nedôvery,“ povedal šéf strany a vicepremiér Richard Sulík. Zopakoval, že výhrady a otázky, ktoré poslanci SaS mali, Mikulec vysvetlil. To, že za vyjadrenie nedôvery ministrovi vnútra môžu hlasovať poslanci Sme rodina, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu so zadržaným a obvineným bývalým riaditeľom SIS Vladimírom Pčolinským, Sulík ľudsky chápe.

Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová potvrdila, že i poslanci najmenšej koaličnej strany stoja za Mikulcom. Podľa Remišovej nie je návrh na odvolanie ministra vnútra opodstatnený. „Je to vyslovene účelové zo strany Roberta Fica,“ povedala.

Mikulec potvrdil, že vládny kabinet ho podporil jednohlasne a bez výhrad

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) tvrdí, že vládny kabinet ho podporil jednohlasne a ministri nemali k nemu žiadne výhrady. Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.

Tvrdí, že pokiaľ nebude rokovanie parlamentu v utorok v utajenom režime, tak by predseda Smeru a poslanec Národnej rady SR Robert Fico nemal čítať utajenú správu, pretože ide o porušenie zákona. „Ani poslanec by nemal verejne narábať s utajovanými skutočnosťami,“ povedal Mikulec.

Od pondelkového stretnutia s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) a ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina) Mikulec očakáva, že sa porozprávajú.