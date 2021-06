Kolíková je pripravená zvrátiť rozhodnutie v kauze Kuciak

„Od Najvyššieho súdu teraz môžeme v zásade očakávať, že buď potvrdí rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, alebo mu túto vec vráti a tých dôvodov na to môže byť viac,“ priblížila Kolíková.

„Ak by aj došlo ku konečnému rozhodnutiu, faktom je, že je tu ešte mimoriadny opravný prostriedok, tzv. dovolanie a ja ako ministerka spravodlivosti mám oprávnenie prostredníctvom neho istým spôsobom takéto konečné rozhodnutie zvrátiť. Určite je v každej jednej veci dôležité, aby minister spravodlivosti veľmi citlivo pristupoval k tomuto svojmu oprávneniu. V zásade to má urobiť vtedy, ak vidí, že po tom, čo sa oboznámil s obsahom spisu, by očakával zásadne iné rozhodnutie. Ak by som k takémuto záveru došla, dané oprávnenie by som využila,“ potvrdila na sociálnej sieti ministerka.

Kolíková vníma, že v kauze Kuciak je na súdy vyvíjaný obrovský tlak, ktorý však považuje za prirodzený. Dôležité podľa slov ministerky spravodlivosti je, aby sudcovia ostali nezávislí a nestranní.

„Chápem, že odborná, ale aj verejnosť vôbec očakáva exemplárne odsúdenie za takýto brutálny trestný čin, ktorý napokon súvisí aj s právnym štátom, so slobodou prejavu, s prístupom k informáciám, s tým, aby sa novinár nebál písať. Na druhej strane, pre ten naozajstný právny štát považujem za veľmi dôležité, aby boli odsúdení tí, pri ktorých je to jednoznačné a sudca to vie urobiť s pokojným svedomím a vedomím,“ uviedla Kolíková.

Na konci dňa však podľa jej slov bude veľmi dôležité, „aby sme všetci dobre rozumeli, prečo súd rozhodol tak alebo onak. Toto považujem za ten absolútne najpodstatnejší kľúč k tomu, ak chceme hovoriť o právnom štáte a o dôvere v jeho inštitúcie,“ dodala.

O odvolaní v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bude Najvyšší súd rozhodovať 15. júna. V kauze vraždy novinára Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej sú právoplatne odsúdení strelec Miroslav Marček a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó.

Senát Špecializovaného trestného súdu oslobodil na začiatku septembra 2020 spod obžaloby v tejto kauze obžalovaných Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Tomáša Szabóa súd uznal za vinného a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Ten však voči rozsudku podal odvolanie.

Predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová vtedy odôvodnila, že nebolo dokázané, že skutok, z ktorého boli (Kočner a Zsuzsová – pozn red.) obžalovaní, spáchali. Súd odsúdil Kočnera len za nedovolené ozbrojovanie, a to na peňažný trest 5-tisíc eur alebo na náhradný trest väzenia na päť mesiacov.