V Beluši sa štrajk skončil, ľudia sa vracajú do práce

V strojárskej firme v Beluši sa vedenie a odborári počas pondelka priblížili k dohode. Okupačný štrajk mal pokračovať dovtedy, kým nebude podpísaný dodatok ku kolektívnej zmluve. Pre podnik bol najdôležitejšie, aby sa skončila blokáda kamiónov s tovarom. Vo večerných hodinách napokon zamestnávateľ súhlasil so všetkými podmienkami odborov. Ranná zmena už v utorok môže nastúpiť do práce.

„Zamestnávateľ prijal všetky naše požiadavky, teda zvýšenie základnej zložky mzdy o sedem percent, kritéria na vyplatenie 13. a 14. platu, motivačný bonus, vyplatenie variabilnej zložky mzdy, doplnkové dôchodkové poistenie a predĺženie kolektívnej zmluvy do marca 2022,“ skonštatoval podľa TASR predseda Základnej organizácie OZ KOVO Považské strojárne Pavol Šujak.

V pondelok, počas piateho dňa okupačného štrajku, sa vedenie firmy Booster Precision Components stretlo s odborármi viackrát.

„Prebrali sme všetky body, ktoré sú predmetom kolektívnej zmluvy. Máme ešte dva alebo tri, ktoré sú otvorené a treba ich dotiahnuť. Zamestnávateľ chce navýšenie mzdy o šesť percent namiesto sedem. To je pôvodný návrh. Zároveň ponúka 150-eurový bonus za to, že kolektívna zmluva bude platiť od 1. júna tohto roka,“ priblížil po druhom rokovaní Emil Machyna, predseda Rady OZ KOVO s tým, že si museli viaceré návrhy zo strany manažmentu prepočítať, aby sa mohli vrátiť na rokovanie.

Tretí sporný bod sa týkal vyplácania niektorých bonusov. „Chceme sa dohodnúť, aby boli v kolektívnej zmluve, ale sme ochotní o nich rokovať,“ dodal v tom čase Machyna. Prioritou firmy bolo podľa šéfa OZ KOVO najmä obnovenie dodávky a vývozu tovarov. Firma podľa neho vyčíslila zvýšenie ročných nákladov o viac ako milión eur v prípade, že splní požiadavky štrajkujúcich zamestnancov.

Štrajk chceli stupňovať

Ak by k dohode nedošlo, okupácia by pokračovala. Štrajkujúci však boli pripravení na to, že by kompletne zastavili premávku medzi firmou a hlavnou cestou. Nepúšťali by už ani osobné autá, len osoby. Od piatka dozerali hliadky na dvoch miestach, pred hlavným vstupom do areálu firmy a aj pri vstupe na parkovisko. Zastavil tu jeden kamión, ktorý sa podarilo aj naložiť.

„Kamión sme potom zablokovali. Mali tam však aj tovar, ktorý podliehal rýchlej skaze, a keď videli, že to myslíme vážne, kamión vyložili a potom sme ho pustili preč,“ opísal šéf OZ KOVO. Nepúšťali dokonca ani osobné autá, ak neukázali obsah kufra. Tovar by do firmy mohli doviezť aj takýmto spôsobom.

VIDEO: Ako to vyzeralo minulý týždeň, keď v strojárskej firme spustili ostrý štrajk.

Štrajk rozbehlo výrazné zníženie platov

Zamestnanci, predovšetkým z výroby, začali štrajkovať po tom, čo im v tomto roku výrazne znížili platy. Prekážalo im, že to s nimi vedenie závodu neodkomunikovalo. Za dobrú nepovažujú ani atmosféru na pracovisku. Tá sa mala zhoršiť po nástupe nového vedenia na čele s výkonným riaditeľom a konateľom Rudolfom Bernardom Grijpmom. Booster Beluša do uzávierky neposkytol žiadne stanovisko.

Firma zamestnáva vo výrobe najmä ženy. Viaceré z nich sú samoživiteľky. Každé euro je pre ne citeľné. Petra (40) pracuje vo firme viac ako šesť rokov. Na dcéru, žiačku na druhom stupni, je sama už dlhšie. Mesačne má výplatu chudobnejšiu približne o 50 eur. Závisí to aj od odpracovaných hodín. „Pracujem vo výrobe, ale neprišla som o rizikový príplatok ako kolegovia, pretože pracujem na strojoch, pri ktorých bola nameraná zvýšená hlučnosť,“ vysvetlila. Viacerí výrobní pracovníci nám však potvrdili slová odborárov, že mesačne prišli priemerne o 170 eur.

S výplatou bola Petra na hrane už aj predtým, ako došlo k znižovaniu miezd „Mám hypotéku a mesačné náklady predstavujú približne 526 eur. Z výplaty mi takmer nič neostane na ten mesiac,“ povedala. Ušetriť môže najmä na strave. Musia sa uskromniť a tiež využíva zľavy. Aj oblečenie skôr kúpi dcére ako sebe. Pomáha jej aj mama.

Zamestnávateľ jej umožnil pracovať na ranné a nočné týždenné zmeny, aby sa poobede mohla venovať dieťaťu. Nočné zobrala najmä preto, aby si zarobila vďaka nočným príplatkom. Každý druhý týždeň nočných zmien ju však vyčerpáva.