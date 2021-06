Čo čakať od Najvyššieho súdu v prípade Kuciak

Viac ako tri roky po vražde prichádza prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Najvyšší súd. Obžalovanú dvojicu údajných organizátorov vraždy - Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú - vlani v septembri Špecializovaný trestný súd spod obžaloby oslobodil. Potvrdí Najvyšší súd ich nevinu alebo sa so septembrovým oslobodzujúcim rozsudkom nestotožní? Scenáre, ktoré môžu nastať, približuje dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda.

Špecializovaný trestný súd 2. septembra 2020 oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Rozhodol o tom senát pod vedením Ruženy Sabovej, v ktorom sedeli aj sudcovia Ivan Matel a Rastislav Stieranka. Podľa vyjadrenia súdu senát nemal dostatok dôkazov.

Kočner bol obvinený z objednávky vraždy novinára, Zsuzsová objednávku podľa obžaloby posunula ďalej – k Zoltánovi Andruskóovi, ktorý sa priznal a odpykáva si už trest. Andruskó objednávku zadal bratancom Tomášovi Szabóovi a Miroslavovi Marčekovi. Szabó sa nepriznal k činu, súd ho však poslal zatiaľ neprávoplatne na 25 rokov do väzenia. Marček sa síce priznal, súd mu však vymeral len o dva roky menej. Najvyšší súd však po sťažnosti prokurátora 2. decembra 2020 trest zvýšil tiež na 25 rokov.

V utorok sa prípad opäť otvorí, tentoraz už na Najvyššom súde. Rozhodovať bude senát 2T v zložení Peter Paluda, Dana Wänkeová a Ivetta Macejková. Pôvodný člen senátu Martin Piovartsy bol z rozhodovania vo veci na základe oznámenia svojej zaujatosti vylúčený.

„Vzhľadom na konkrétny prípad, dôkazy a priebeh toho konania sú možnosti odvolacieho súdu nasledovné: Najvyšší súd môže odvolenie prokurátora zamietnuť ako nedôvodné, čím vlastne potvrdí rozsudok súdu prvého stupňa. Druhá možnosť je, že odvolanie vyhodnotí ako dôvodné a napadnutý rozsudok zruší a vráti vec na nové konanie a rozhodnutie. Ak budú uvedené aj konkrétne veci, s ktorými sa má Špecializovaný trestný súd vysporiadať, ten tak musí urobiť, keďže je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu,“ priblížil pre Pravdu Eduard Burda, dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského z katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. „Čo odvolací súd nemôže urobiť, je, že sám nemôže odsúdiť obžalovaného, ktorý bol spod obžaloby oslobodený,“ zdôraznil Burda.

V posledných dňoch však bolo medializované, že prokuratúra má k dispozícii aj znalecký posudok, ktorý má pomôcť súdu interpretovať šifrovanú komunikáciu z aplikácie Threema. „Keďže odvolanie možno oprieť o nové dôkazy, v podstate môžu v odvolacom konaní uvádzať obe strany aj nové dôkazy. Ak ich súd vyhodnotí ako také závažné, že až menia pohľad na samotný výrok o vine či nevine, napadnutý rozsudok by sa mal zrušiť a vrátiť na Špecializovaný trestný súd. V prípade vrátenia veci na nové prejednanie by sa v zásade malo vykonať celé pojednávanie aj dokazovanie odznovu. Všetko bude závisieť od toho, ako to Najvyšší súd vyhodnotí,“ vysvetľuje Burda.

K vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej došlo 21. februára 2018 v ich rodinnom dome na kraji obce Veľká Mača v okrese Galanta. Smrť mladej dvojice Slovenskom otriasla. Do ulíc vyšli v celej krajine tisícky ľudí a vtedajšiu vládu Roberta Fica (Smer) žiadali o vyvodenie zodpovednosti. Svojho postu sa vzdal minister vnútra Robert Kaliňák (Smer), premiér Fico a nakoniec aj policajný prezident Tibor Gašpar.

Aj keď verejnosť spočiatku pochybovala, že sa podarí prípad vyšetriť a páchateľov postaviť pred súd, v septembri 2018 polícia zadržala Miroslava Marčeka, Tomáša Szabóa, Zoltána Andruskóa a Alenu Zsuzsovú. V marci 2019 k obžalovaným pribudol ako objednávateľ aj Kočner. Súdne pojednávanie sa začalo 19. decembra 2019 po jeden a trištvrte roku od vraždy.