PS vyzýva premiéra na vysvetlenie situácie v silových zložkách alebo na demisiu

Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) na vysvetlenie a riešenie situácie v bezpečnostných zložkách. Šéfka strany Irena Bihariová hovorí o dvoch verziách aktuálnej situácie - buď Slovenská informačná služba (SIS) podkopáva prácu orgánov činných v trestnom konaní (OČTK), alebo tieto orgány naozaj v snahe o očistu krajiny narušili mantinely právneho štátu. V prípade potvrdenia prvého variantu by mal byť podľa slov Bihariovej bezodkladne odvolaný šéf SIS Michal Aláč. Ak sa však potvrdí druhá možnosť, hovorí o dôvode na demisiu celej vlády.

„Buď zavádza riaditeľ SIS, vytvoril pamflet, ktorým sa snaží podkopať prácu OČTK, kompromitovať ich výsledky a znevažovať ich prácu. V takomto prípade je nevyhnutné, aby bol bezodkladne odvolaný zo svojej funkcie. Alebo je pravdivejšia verzia, že OČTK pri snahe zabezpečiť očistu štátu naozaj rozbúrali mantinely právneho štátu, čo je rovnako závažná a neprípustná vec, dokonca nevídaná od vzniku SR a odôvodňovala by podanie demisie vlády,“ ozrejmila. PS podľa jej slov nestojí na strane opozície a jej argumentov na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), ale ani na strane ministra. Verejnosť má však podľa nej právo dostať upokojujúce informácie a vysvetlenie. Ozrejmila, že pritom nežiadajú od vlády, aby zasahovala do živých vecí.

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v PS Tomáš Valášek nebude v pléne pri odvolávaní Mikulca ani za jeho odvolanie, ani proti návrhu. „Nechcem vyslať signál, že sa v koalícii nič vážne nedeje,“ podotkol. Na druhej strane nechce ani pomôcť Smeru dostať „ich kumpánov“ z väzby. Koalícia svojím postupom a správaním podľa neho napomáha opozícii a Smeru.

Správa SIS sa však ani podľa neho nedá vysvetliť inak ako zlyhávaním buď tajných, či polície. Valášek poznamenal, že aj proces dopracovania sa k verdiktom je rovnako dôležitý ako samotný dôkaz. Kritizuje tajné stretávanie sa a diskusiu politikov o živých prípadoch, hádky tajnej služby s rezortom vnútra o vnášaní politiky do vyšetrovaní a úniky informácií zo spisov. „Toto je cesta do pekla. Začína sa rysovať možnosť, že nielen že zločiny Smeru nebudú vyšetrené, ale že sa stanú nevyšetriteľné. Jednoducho preto, lebo ľudia stratia posledné zvyšky dôvery v spravodlivosť a vo fungovanie inštitúcií štátu,“ povedal. Vláda by sa mala podľa neho čo najskôr spamätať a spomenúť si, čo ľuďom sľubovala.