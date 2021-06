Matovič v starej forme. Napísal v parlamente Ficovi štipľavý odkaz

Šéf Smeru Robert Fico končil svoju úvodnú reč, počas ktorej odôvodňoval, prečo má byť odvolaný minister vnútra Roman Mikulec. Minister financií Igor Matovič si dlhší čas niečo písal na papier, zdalo sa, že sú to poznámky k Ficovej reči. Bol to však nápis – odkaz s textom CAPO DI TUTTI CAPI, čo je v preklade „šéf všetkých šéfov“ a zvyčajne sa to spája s mafiou. Fico na to nereagoval, ale Kollár áno a Matovič po jeho karhajúcich slovách papier odložil.

Neskôr Matovič v rozprave v ohnivom prejave označil Robert Fica spolu s Petrom Pellegrinim za hlavu mafie a poslanca Ľuboša Blahu (Smer) za „trtka“.

VIDEO: Matovičov odkaz pre Fica počas rozpravy.

Používanie rôznych vizuálnych pomôcok bolo typické pre Matoviča v časoch, keď bol opozičným poslancom. Pre neho prijala vtedajšia Národná rada zákaz používania takýchto pomôcok.

Nie je to prvý konflikt, ktorý mal v parlamente minister financií Matovič. Keď sa nedávno v sále postavil zoči-voči poslancovi Sujovi a komentoval jeho vystúpenie, ten mu chrstol do tváre pohár vody.

VIDEO: Schôdzu parlamentu museli prerušiť. Suja oblial Matoviča vodou. (27. 5. 2021)