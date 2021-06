Hlas aj OĽANO klesajú, Smer naopak rastie

Ak by sa voľby do Národnej rady konali v júni, vyhrala by strana Hlas so ziskom 21 percent hlasov. Na druhom mieste by skončila strana SaS s podporou 13,9 percenta.

Tretia by bola strana Smer s 10,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu formou telefonického rozhovoru, ktorý od 7. do 11. júna realizovala agentúra AKO na vzorke tisíc respondentov. Prieskum nemal objednávateľa a konal sa v rámci multitematického zberu dát.

Na štvrtom mieste by skončilo hnutie OĽANO s rovnými deviatimi percentami. Nasleduje Progresívne Slovensko s viac ako ôsmimi percentami. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina (7,8 %), KDH a Aliancia by získali len tesne nad päť percent.

Podľa prieskumu by viac ako 15 percent respondentov nešlo voliť, 2,9 % opýtaných nechcelo odpovedať a takmer 18 percent nevedelo, koho by išli voliť.

Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by zostala nielen momentálne vládnuca strana Za ľudí, ale aj SNS, ĽSNS či Republika.

Hlas by podľa týchto výsledkov získal 39 postov v parlamente, SaS 26 a Smer 20 kresiel. OĽANO by malo 17 poslancov, PS 15 a Sme rodina 14 zástupcov v NR SR. KDH by získalo 10 mandátov a Aliancia deväť.

Súčasná vládna koalícia by tak mala 57 kresiel namiesto 95 po vlaňajších voľbách. Vládu by zrejme nezostavila ani strana expremiéra Petra Pellegriniho, ktorého Hlas by spolu so Smerom mal len 59 mandátov, prípadne 74 s poslancami za Sme rodina. Na vyslovenie dôvery vláde je potrebných aspoň 76 hlasov.