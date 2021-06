Grendel: Fico sa priznal, že orgány činné v trestnom konaní neboli takmer 30 rokov nezávislé

Mikulec podľa Grendela nenesie zodpovednosť za Policajný zbor ani za inšpekciu. Dodal, že to nie je správne, no umožňuje to zákon, ktorý presadila bývalá vláda. Opozícia to kritizuje, hovorí, že minister musí mať politickú zodpovednosť.

Prejav Fica, ktorý v úvode rokovania odôvodňoval návrh na odvolanie Mikulca, bol podľa Grendela o tom, ako to na Slovensku 30 rokov fungovalo. „Politici boli chránený druh a OČTK vždy riadila aktuálna vláda. Veď to povedal úplne na tvrdo. Raz červená vláda, raz modrá vláda, politici sa menili, ale pocit beztrestnosti ostal,“ skonštatoval Grendel.

Fico podľa neho opakovane tvrdil, že súčasná vláda kriminalizuje opozíciu. Grendel sa pýtal, či za predstaviteľov opozície považuje exšéfa policajného zboru Tibora G., prípadne bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. alebo ďalších bývalých vysokých funkcionárov, ktorí skončili vo väzbe.

Grendel povedal, že opozícia sa pri kritike ministra dostala do vlastnej pasce. „Vaša vláda odňala právomoc ministra vnútra ovplyvniť, kto bude prezidentom PZ a šéfom inšpekcie. A teraz, ak tvrdíte, že chcete vyvodiť politickú zodpovednosť voči ministrovi vnútra za to, čo sa v polícii deje, tak ste práve spadli do vlastnej pasce, ktorú ste zmenou zákona v minulom období nastavili,“ skonštatoval.

Čítajte viac Mikulec čelí odvolávaniu. Fico čítal zo správy SIS. Matovič ho označil za mafiána

Poslanec Marián Saloň (Smer) Grendelovi pripomenul, že súčasná vláda už mohla za uplynulý rok zmeniť legislatívu. Dodal, že aj vtedajšia opozícia chcela zmenu pri voľbe nového policajného prezidenta a kritizovala vtedajší stav. Grendel dúfa, že zákon zmenia čoskoro, nevylučuje, že zmena príde cez poslanecký návrh.

Nezaradený poslanec Peter Pellegrini reagoval, že minister je schopný požiadať napríklad policajného prezidenta o odchod z funkcie, ak by to bolo potrebné. Zbaviť ministra vnútra politickej zodpovednosti je podľa Pellegriniho primitívne.

Podpredsedu NR SR Juraja Blanára (Smer) mrzia vyjadrenia o tom, že ak niečo nefunguje, je za to zodpovedná druhá strana, teda v tomto prípade Smer-SD. Grendelovi pripomenul, že vtedajšia opozícia kritizovala, že policajný prezident je menovaný len samotným ministrom.

„Dôvera v štát sa zvíja v bolestných kŕčoch, preto v boji za spravodlivosť musíme stáť spolu,“ povedala počas diskusie ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Deklarovala, že stojí za Mikulcom. Upozornila zároveň, že vláda stojí pred náročnou úlohou dokázať občanom, že všetci sme si pred zákonom rovní. Hovorí, že opozícia sa snaží dôveru ľudí spochybniť. Fico podľa jej slov urobil maximum preto, aby ľudia stratili dôveru v právny štát.