Najvyšší súd vyčítal rozsudku o Kočnerovi, že je v rozpore s elementárnou logikou

„Najvyšší súd zistil, že súd prvého stupňa rozhodol predčasne, rozsudok nedostatočne odôvodnil, niektoré dôkazy vyhodnotil bez vzájomnej súvislosti a hodnotil aj dôkazy, ktoré nevykonal,“ vyhlásil predseda trojčlenného senátu Najvyššieho súdu Peter Paluda.

„Ak by Špecializovaný trestný súd chronologicky vyhodnotil všetky dôkazy, neprišiel by k záveru, ku ktorému v rozsudku došiel,“ zdôvodnil Paluda rozhodnutie senátu, v ktorom spolu s ním zasadla aj Ivetta Macejková a Dana Wäenkeová.

Najvyšší súd vrátil prípad do Pezinka, nevyhovel však žiadosti prokurátora, aby sa prípadom vraždy zaoberal senát v inom zložení ako doteraz. Napriek tomu, že Najvyšší súd naznačoval, že niektoré z dôkazov neboli posudzované logicky.

„Vznikla nová procesná situácia. Odvolací súd dal za pravdu našim aj prokurátorovým dôvodom,“ povedal Roman Kvasnica, právny zástupca Zlatice Kušnírovej, matky zavraždenej Martiny.

„Je to zadosťučinenie, spravodlivosť predsa len existuje,“ povedal po rozhodnutí Najvyššieho súdu Jozef Kuciak, otec zavraždeného novinára.

Ani prokurátor Michal Šúrek nechcel rozhodnutie bližšie komentovať. „Rešpektujeme rozhodnutie Najvyššieho súdu,“ povedal hneď po vyhlásení s tým, že treba počkať na podrobnejšie zdôvodnenie rozhodnutia.

„Senát dostane záväzný pokyn, kde bude presne špecifikované, čo má urobiť. Bude pod tlakom a kontrolou verejnosti, aby bolo rozhodnuté podľa dôkazov,“ spresnil po zasadnutí predseda senátu Paluda.

Nelogické

Podľa Najvyššieho súdu bolo ale o oslobodení Kočnera a Zsuzsovej rozhodnuté predčasne. „Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami, neodôvodnil zrozumiteľne rozhodnutie, nevykonal všetky dôkazy. Dôkazy, ktoré vykonal, hodnotil podľa izolovane, z čoho vyplynul nesprávny právny záver rezultujúci do oslobodzujúceho rozsudku,“ zdôraznil predseda senátu.

Zároveň Špecializovaný trestný súd podľa neho dôkazy zhodnotil v rozpore s elementárnou logikou. „Ak by ŠTS chronologicky vyhodnotil dôkazy a nie izolovane, zrejme by nedospel k zhodnému záveru s výrokom, aký urobil,“ podotkol Paluda.

Najvyšší súd označil komunikáciu zo šifrovacej aplikácie Threema ako zákonne získaný dôkaz. „Obsah tohto dôkazu bol hodnotený spôsobom, ktorý nezodpovedá požiadavkám Trestného poriadku, pretože jednotlivé časti komunikácie medzi obžalovanými boli prvostupňovým súdom povytrhávané,“ podotkol.

Senát zároveň nevyhovel požiadavke dozorujúceho prokurátora, ktorý žiadal, aby prípad na ŠTS dostal nový senát a nie ten, ktorý rozhodoval v septembri. Znamená to, že prípad by mala v Pezinku opäť riešiť trojica Ružena Sabová, Ivan Matel a Rastislav Stieranka. Podľa Najvyššieho súdu totiž nebol zistený zámer, že by chceli nejakým spôsobom mariť dokazovanie. Rozhodnutie Najvyššieho súdu je právoplatné.

Samotný súd sa za prísnych bezpečnostných opatrení začal ráno o deviatej. Súdnu sieň okrem rodiny zaplnili novinári. Rovnaký mediálny záujem však bol aj o pojednávania pri prvostupňovom rozhodovaní. Na zasadnutie odvolacieho súdu prišiel len Kočner a Szabó. Zsuzsová požiadala o pojednávanie v jej neprítomnosti. Kočner ani Szabó sa počas celého dňa ani raz nepozreli smerom k rodine Kuciakovcov či na Kušnírovú.

Zrušiť-nezrušiť

Najvyšší súd v utorok rozhodoval o odvolaní prokurátora, poškodených rodín, ako aj obžalovaného Tomáša Szabóa proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z 3. septembra 2020. Ten uznal jedného z obžalovaných – Tomáša Szabóa vinným aj z vraždy podnikateľa Petra Molnára z Kolárova z roku 2017 a vymeral mu 25-ročný trest. Kočnera so Zsuzsovou však vtedy oslobodil ako nevinných.

Ďalší dvaja spoluobvinení sú už vďaka priznaniu viny právoplatne odsúdení. Zoltán Andruskó si na základe dohody o vine a treste odpykáva 15-ročný trest a Marčekovi súd uložiť pôvodne 23-ročný trest. Najvyšší súd ho však po sťažnosti prokurátora 2. decembra 2020 zvýšil až na 25 rokov.

Odvolací súd od rána najprv čítal obžalobu a potom predseda senátu Peter Paluda podal aj rozsiahlu správu o stave trestnej veci. Návrhy prokuratúry, poškodených, Szabóa a nakoniec aj Kočnera sa čítali až do neskorého poobedia.

Kým obžaloba a poškodení vyčítali rozsudku Špecializovaného trestného súdu viaceré pochybenia, zlé vyhodnotenie jednotlivých výpovedí a dôkazov, obhajoba zas spochybňovala výpovede kľúčových svedkov – spoluobvinených Zoltána Andruskóa a Miroslava Marčeka, ktorí už svoju vinu priznali.

Andruskó bol sprostredkovateľom objednávky. Prijal ju od Zsuzsovej a oslovil v tejto súvislosti Szabóa. Ten si na pomoc zavolal Marčeka. Spočiatku vyšetrovatelia pracovali s verziou, že strieľal Szabó. Marček sa však sám priznal, že to on 21. februára 2018 čakal v letnej kuchynke vo Veľkej Mači a sledoval, čo robí Kuciak s Kušnírovou v rodinnom dome. Keď mu zmizla mladá žena z dohľadu, zaklopal na vchodové dvere. Kuciak mu otvoril a Marček ho zastrelil dvoma ranami. Potom v kuchyni zastrelil aj Kušnírovú.

Rovnako trojica obžalovaných hodnotila aj svedectvo Kočnerovho známeho a bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Petra Tótha. Ten na konci roku 2018 polícii odovzdal Kočnerove telefóny aj so šifrovanou komunikáciou nielen z aplikácie Threema, ktoré obžalovaných usvedčujú z dohadovania vraždy.

„Navrhujem zrušiť rozsudok a vec vrátiť súdu prvého stupňa, aby ju znovu prejednal a rozhodol v inom zložení senátu. Zároveň navrhujem zvýšiť trest vo výmere 20 rokov,“ žiadal súd dozorový prokurátor Bohdan Čelovský. K návrhu prokurátora sa pripojili aj zástupcovia oboch rodín.

Advokátka Tomáša Szabóa Ivana Kochanská súd požiadala o oslobodenie svojho klienta spod obžaloby. Právnici Kočnera a Zsuzsovej zas navrhovali odvolanie zamietnuť a potvrdiť oslobodzujúci rozsudok z vlaňajšieho septembra.

K vražde došlo pred tromi rokmi

K vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej došlo 21. februára 2018 v ich rodinnom dome na kraji obce Veľká Mača v okrese Galanta. Smrť mladej dvojice Slovenskom otriasla. Do ulíc vyšli v celej krajine tisícky ľudí a vtedajšiu vládu Roberta Fica (Smer) žiadali o vyvodenie zodpovednosti. Svojho postu sa vzdal minister vnútra Robert Kaliňák (Smer), premiér Fico a nakoniec aj policajný prezident Tibor Gašpar.

Aj keď verejnosť spočiatku pochybovala, že sa podarí prípad vyšetriť a páchateľov postaviť pred súd, v septembri 2018 polícia zadržala Miroslava Marčeka, Tomáša Szabóa, Zoltána Andruskóa a Alenu Zsuzsovú. V marci 2019 k obžalovaným pribudol ako objednávateľ aj Kočner. Súdne pojednávanie sa začalo 19. decembra 2019 po jeden a trištvrte roku od vraždy.