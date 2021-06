Výbor odporúča vláde odvolať šéfa inšpekcie Szabóa

Vláda schválila návrh na jeho odvolanie v stredu 9. júna. Návrh na zasadnutie kabinetu predložil minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Výbor odporúča odvolanie aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov.

Otázky o stretnutí v SIS

Viacerí poslanci výboru kritizovali ministra za slabé zdôvodnenie navrhovaného odvolania a obvinenia Szabóa. Mikulec však poukázal na to, že výbor nie je orgánom činným v trestnom konaní. „Ja som neprišiel, aby sme rozhodovali v rámci trestnoprávneho konania o vine a nevine, stále platí prezumpcia neviny, ale prišiel som, aby sme rozhodovali o personálnom nastavení,“ povedal.

Minister čelil tiež otázkam o účasti Szabóa na nedávnom stretnutí vrcholných predstaviteľov štátu na pôde Slovenskej informačnej služby (SIS). „Nepovažujem to za zlyhanie vzhľadom na to, že v čase, keď to stretnutie bolo, bol legitímnym riaditeľom ÚIS a ja som nemal žiadne informácie, ktoré by hovorili o tom, že by sa tam nemal nachádzať,“ uviedol.

Saková: Nič nepovedali

Podpredseda výboru Peter Pčolinský (Sme rodina) hlasoval za odvolanie, no očakával od ministra širšie zdôvodnenie obvinenia Szabóa. Plne však rešpektuje fakt, že je šéf inšpekcie väzobne stíhaný. "Podľa mojich informácií sú tam viacerí svedkovia a údajne aj nejaké listinné dôkazy, čiže pre mňa to hlasovanie bolo pomerne jednoduché,“ skonštatoval.

Návrh nepodporila podpredsedníčka výboru Denisa Saková (nezaradená). „V uznesení nebolo povedané nič,“ zdôvodnila. Myslí si, že keď mohol povedať minister konkrétnejšie dôvody obvinenia na vláde, mohol ich prezentovať aj na výbore. Podotkla, že je úsmevné, že práve keď inšpekcia začne konať, zoberú riaditeľa do väzby.

Za odvolanie nehlasoval ani poslanec Marián Saloň (Smer-SD). Pochybnosti v ňom vyvoláva časová os udalostí. Poukázal na to, že na stretnutí v SIS mal riaditeľ inšpekcie ešte stopercentnú dôveru a následne sa začal proces s jeho obvinením.

V súvislosti s prípadom Szabóa podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) v rozprave opäť kritizoval spôsob voľby i odvolávania policajných funkcionárov. Považuje za absurdné, že ho vláda bez výboru nemôže odvolať. Vyzval prítomných, aby sa v krátkom čase dohodli na zmene zákona. Ku kritike sa pridal aj podpredseda výboru Pčolinský. Odvolávania na výboroch i tzv. híringy označil za absurdné, funkcionárov by si mal podľa neho vyberať minister. Mikulec potvrdil prípravu novely zákona, ktorá má posilniť jeho právomoci pri vymenovaní i odvolávaní.

V pondelok 14. júna Najvyšší súd SR rozhodol o tom, že Szabó ide do väzby, keď vyhovel sťažnosti prokurátora voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu, ktorý obvineného 5. júna do väzby nevzal. Szabó, ktorý má v súčasnosti pozastavený výkon služby, je obvinený z trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku.

Podľa orgánov činných v trestnom konaní Szabó v období rokov 2016 až 2020 neoprávnene poskytoval informácie k trestným kauzám bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernardovi Slobodníkovi. Informácie sa týkali prípadov ako lustrácie novinárov, komunikácie z aplikácie Threema alebo kauzy Technopol. Za to prijal údajne finančnú hotovosť vo výške aspoň 20 000 eur, niekoľko mobilných telefónov alebo televízor. Vo veci je okrem Szabóa a Slobodníka, ktorý proti nemu vypovedá, obvinený aj bývalý policajt Marián Kučerka.

